Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

14.10.2020 13:25 | Son Güncelleme: 14.10.2020 13:25
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Halk GMYO 2,73 2,81 -2,85 ...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Halk GMYO 2,73 2,81 -2,85
Net Holding 3,10 3,19 -2,82
Oyak Çimento 8,50 8,68 -2,07
Kerevitaş Gıda 6,95 7,09 -1,97
Alkim Kimya 14,30 14,51 -1,45
ARD Bilişim Teknolojileri 39,40 39,94 -1,35
Odaş Elektrik 3,51 3,55 -1,13
Tofaş Oto Fabrikası 26,98 27,26 -1,03
Kartonsan 769,50 777,10 -0,98
İş GMYO 2,15 2,17 -0,92
Pınar Et ve Un 25,16 25,38 -0,85
Çimsa 14,16 14,28 -0,84
Pınar Süt 22,42 22,57 -0,67
Borusan Mannesmann 16,00 16,10 -0,62
Akiş GMYO 3,51 3,53 -0,57
Selçuk Ecza Deposu 9,52 9,57 -0,52
Torunlar GMYO 4,32 4,34 -0,46
Kardemir (D) 3,62 3,63 -0,28
Sabancı Holding 8,45 8,47 -0,24
Sasa Polyester 17,31 17,34 -0,17
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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