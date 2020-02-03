Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

03.02.2020 14:42 | Son Güncelleme: 03.02.2020 14:42

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Şok Marketler 10,42 10,80 -3,52 Anadolu Grubu Holding 19,64 20,02 -1,90 Otokar 159,40 162,30 -1,79 Soda Sanayii 6,54 6,65 -1,65 Anadolu Cam 4,67 4,74 -1,48 TAV Havalimanları 26,86 27,24 -1,40 Ereğli Demir Çelik 9,20 9,33 -1,39 Migros Ticaret 24,90 25,20 -1,19 İş GMYO 1,86 1,88 -1,06 Enka İnşaat 6,98 7,05 -0,99 Tofaş Oto. Fab. 26,16 26,40 -0,91 Erbosan 25,20 25,40 -0,79 Şekerbank 1,38 1,39 -0,72 Kardemir (D) 2,80 2,82 -0,71 Koza Altın 79,60 80,15 -0,69 Yapı ve Kredi Bank. 2,95 2,97 -0,67 Garanti Bankası 11,82 11,90 -0,67 Türk Traktör 59,95 60,30 -0,58 Tüpraş 112,00 112,60 -0,53 Sabancı Holding 9,70 9,75 -0,51

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)