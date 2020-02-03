Haberler » Ekonomi » Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Şok Marketler 10,42...

03.02.2020 14:42 | Son Güncelleme: 03.02.2020 14:42
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Şok Marketler 10,42 10,80 -3,52
Anadolu Grubu Holding 19,64 20,02 -1,90
Otokar 159,40 162,30 -1,79
Soda Sanayii 6,54 6,65 -1,65
Anadolu Cam 4,67 4,74 -1,48
TAV Havalimanları 26,86 27,24 -1,40
Ereğli Demir Çelik 9,20 9,33 -1,39
Migros Ticaret 24,90 25,20 -1,19
İş GMYO 1,86 1,88 -1,06
Enka İnşaat 6,98 7,05 -0,99
Tofaş Oto. Fab. 26,16 26,40 -0,91
Erbosan 25,20 25,40 -0,79
Şekerbank 1,38 1,39 -0,72
Kardemir (D) 2,80 2,82 -0,71
Koza Altın 79,60 80,15 -0,69
Yapı ve Kredi Bank. 2,95 2,97 -0,67
Garanti Bankası 11,82 11,90 -0,67
Türk Traktör 59,95 60,30 -0,58
Tüpraş 112,00 112,60 -0,53
Sabancı Holding 9,70 9,75 -0,51
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler