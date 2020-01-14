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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Halk GMYO 1,44 1,50 -4,00 ...

14.01.2020 14:36 | Son Güncelleme: 14.01.2020 14:36
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Halk GMYO 1,44 1,50 -4,00
Kartonsan 421,50 433,00 -2,66
Gübre Fabrik. 8,67 8,82 -1,70
Karsan Otomotiv 1,53 1,55 -1,29
Emlak Konut GMYO 1,56 1,58 -1,27
GSD Holding 1,67 1,69 -1,18
Tüpraş 124,20 125,50 -1,04
Aksa 13,90 14,02 -0,86
Klimasan Klima 18,03 18,18 -0,83
T.S.K.B. 1,24 1,25 -0,80
Batı Çimento 3,72 3,75 -0,80
Petkim 4,06 4,09 -0,73
Alarko GMYO 94,75 95,45 -0,73
Koza Altın 77,25 77,80 -0,71
Adana Çimento (A) 9,19 9,25 -0,65
Kerevitaş Gıda 3,16 3,18 -0,63
Albaraka Türk 1,71 1,72 -0,58
İş GMYO 1,82 1,83 -0,55
Erbosan 26,74 26,88 -0,52
Aksa Enerji 3,87 3,89 -0,51
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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