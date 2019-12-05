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Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 19 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İhlas Gayrimenkul 0,85 0,87 -2,30 ...

05.12.2019 14:24 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:24
Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 19 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İhlas Gayrimenkul 0,85 0,87 -2,30
Yataş 6,76 6,88 -1,74
GSD Holding 1,23 1,25 -1,60
Galatasaray Sportif 2,22 2,25 -1,33
İhlas Holding 0,76 0,77 -1,30
Beşiktaş Futbol Yat. 3,06 3,10 -1,29
TAV Havalimanları 27,40 27,70 -1,08
Hektaş 7,33 7,41 -1,08
Tekfen Holding 18,64 18,80 -0,85
Pegasus 73,25 73,85 -0,81
Tümosan Motor ve Traktör 5,67 5,71 -0,70
Emlak Konut GMYO 1,48 1,49 -0,67
Aksa 12,41 12,48 -0,56
Göltaş Çimento 16,57 16,65 -0,48
Net Holding 2,21 2,22 -0,45
Sasa Polyester 6,80 6,82 -0,29
Türk Hava Yolları 13,74 13,76 -0,15
Ereğli Demir Çelik 8,16 8,17 -0,12
Koç Holding 19,87 19,89 -0,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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