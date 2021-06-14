Günlük en çok asfalt üretecek asfalt plentinin kurulumu yerinde incelendi
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Günlük en çok asfalt üretecek asfalt plentinin kurulumu yerinde incelendi

Günlük en çok asfalt üretecek asfalt plentinin kurulumu yerinde incelendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Ağrı Belediyesi tarafından bölgenin en büyüğü olarak hizmete girecek olan asfalt pletinin kurulumu yerinde incelendi.

Ağrı Belediyesi tarafından bölgenin en büyüğü olarak hizmete girecek olan asfalt pletinin kurulumu yerinde incelendi.

Ağrı'nın merkeze bağlı 100. Yıl Mahallesi'nde, Ağrı Belediyesinin çalışmaları sonucu bölgeye kazandırılacak olan asfalt plentinin kurulumuna başlandı. Asfalt plenti tesisini ziyaret eden AK Parti İl Başkanı Halil Özyolcu'ya Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Tunç ve Mehmet Alpaslan'ın yanısıra muhtarlar da eşlik etti.

Asfalt plenti hakkında Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Tunç ve Mehmet Alpaslan'dan bilgi alan AK Parti İl Başkanı Halil Özyolcu, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'a teşekkür ederek, " İnsanlar hangi hizmeti söylersek asfalt diyor, yol diyor. Elhamdülillah bugün itibariyle, Belediye Başkanımız Savcı Sayan'ın Türkiye'nin en büyük ve günlük en çok aslfalt üretecek dediği asfalt plentinin kurulumu Ağrı'da yapılmaya başlandı. Bu plentle günlük 2 bin 750 ton asfalt Ağrı'da üretilecekse o zaman bizim belediye başkanımızın da bize ve halka olan sözü inşallah yerde kalmaz. İşler bazen gecikmeli olabilir. Vatandaşlardan ricam şu, gelin birlikte Ağrı'yı kalkındıralım. 2023'e doğru giderken önümüzdeki yıllar Ağrı için altın yıllar olacak. İnşallah bu yıl sonuna doğru giderken de belediye başkanımızın taahhüttü olan bu güçlü plent merkezdeki yolları asfaltlayacağı gibi köy yollarını da buradan yapacak" ifadelerine yer verdi. - AĞRI

Günlük en çok asfalt üretecek asfalt plentinin kurulumu yerinde incelendi
Günlük en çok asfalt üretecek asfalt plentinin kurulumu yerinde incelendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Günlük en çok asfalt üretecek asfalt plentinin kurulumu yerinde incelendi - Haberler Ekonomi
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