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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
AA / Nuran Erkul Kaya - Haberler | Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 936 bin 331 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 935 bin 825 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 936 bin 331 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 935 bin 825 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 755 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 29 bin 40 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 936 bin 331 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 935 bin 825 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 30,7 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 21,7 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,5 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 14 bin 720 megavatsaat elektrik ihracatı, 14 bin 388 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

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AA / Nuran Erkul Kaya - Ekonomi Haberleri

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