Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı - Haberler | Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 831 bin 733 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 827 bin 821 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 831 bin 733 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 827 bin 821 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 451 megavatsaatle saat 12.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 70 megavatsaatle saat 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 831 bin 733 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 827 bin 821 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 33,7 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 14,5 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 14,1 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 6 bin 306 megavatsaat elektrik ithalatı, 9 bin 947 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı

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