Güneydoğulu turizmcilerden ilk bölgesel turizm markası "Mezopotamya"ya destek

Şanlıurfa'da yaklaşık bir ay önce kurulan GAP Turizm Platformu, Türkiye'nin destinasyon odaklı ilk bölgesel turizm markası "Mezopotamya"ya destek vermek amacıyla ismini Mezopotamya Turizm Platformu olarak değiştirdi.

Şanlıurfa'da yaklaşık bir ay önce kurulan GAP Turizm Platformu, Türkiye'nin destinasyon odaklı ilk bölgesel turizm markası "Mezopotamya"ya destek vermek amacıyla ismini Mezopotamya Turizm Platformu olarak değiştirdi.

Mezopotamya Turizm Platformundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Adıyaman, Siirt, Batman ve Şırnak illerinden temsilciler, eski Turist Rehberler Birliği (TUREB) Disiplin Kurulu Üyesi İsa Akdağ liderliğinde bir araya geldi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Mezopotamya Turizm Platform Sözcüsü İsa Akdağ, Anadolu topraklarının sayısız medeniyete ev sahipliği yaptığını ifade etti.

Bölge turizmcileri olarak Türkiye'nin destinasyon odaklı ilk bölgesel turizm markası "Mezopotamya"ya destek vereceklerine dikkati çeken Akdağ, "9 ilden oluşan Mezopotamya, Türkiye ve dünyada mutlaka görülmesi gereken destinasyonlardan biri. Biz de bölge turizmcileri olarak bu markanın ulusal ve uluslar arası arenada tanıtımı için çaba sarf edeceğiz. Bu markayı el birliğiyle büyüteceğiz. Böylece bölgenin turizmden hak ettiği payı almasını sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal