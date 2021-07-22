Güneydoğulu hububatçılardan yılın ilk yarısında 1,2 milyar dolarlık ihracat
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Güneydoğulu hububatçılardan yılın ilk yarısında 1,2 milyar dolarlık ihracat

Güneydoğulu hububatçılardan yılın ilk yarısında 1,2 milyar dolarlık ihracat
Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir - Haberler | Ekonomi

Türkiye'nin hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatının yüzde 29,1'lik kısmını karşılayan Güneydoğu Anadolu Bölgesi, yılın ilk yarısında 1 milyar 214 milyon 635 bin dolarlık ihracata imza attı.

Türkiye'nin hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatının yüzde 29,1'lik kısmını karşılayan Güneydoğu Anadolu Bölgesi, yılın ilk yarısında 1 milyar 214 milyon 635 bin dolarlık ihracata imza attı.

AA muhabirinin Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birlikleri (GAİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, tarım üretiminin yoğun yapıldığı Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis'in bağlı olduğu GAİB üyesi firmalar, yılın ilk yarısında 168 ülke ve serbest bölgeye 1 milyon 875 bin 285 ton ürün gönderdi.

Böylelikle ülkeye 1 milyar 214 milyon 635 bin dolar döviz kazandıran bölge ihracatçıları, değerde yüzde 18,1 ve miktarda ise 8 büyüme kaydetti.

Bölgeden en fazla makarna ihraç edildi. 260 milyon 484 bin dolarlık makarna ihracatını, 217 milyon 304 bin dolarla bitkisel yağlar, 205 milyon 62 bin dolarla buğday unu takip etti. Bölgenin bitkisel yağlardaki ihracatı ise geçen yılın aynı dönemi göre yüzde 23,7 arttı.

En fazla ihracat Irak'a yapıldı

Bölge en çok ürününü ise 377 milyon 752 bin dolarla Irak'a gönderdi. Irak'ı 166 milyon 839 bin dolarla Suriye ve 72 milyon 820 bin dolarla Cibuti izledi.

Yılın ilk altı ayında İran'a yapılan ihracat ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1008 artarak 40 milyon 106 bin dolara ulaştı.

Hedef 2,5 milyar dolarlık ihracat

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, AA muhabirine, Türkiye'nin makarna ihracatının yüzde 73'ünün Gaziantep'ten yapıldığını söyledi.

Altunkaya, şöyle konuştu:

"Un ihracatında Gaziantep ve GAİB olarak birinci sıradayız. Bisküvi-pasta ürünlerinde iyi bir noktadayız. Güneydoğu'nun verimli arazileri, bu bölgeye hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatçında ayrı bir önem kazandırıyor. Yıl sonunda bölgemizden inşallah 2 milyar 500 milyon dolar seviyelerinde ihracat gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki dönemlerde elimizdeki imkanları daha kullanacağız. GAP Barajı'nın suyunun da artık Kızıltepe'ye vardığını görüyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl Kızıltepe, Nusaybin ovalarına inip bu topraklardan çok verim alırız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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