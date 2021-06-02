Güneydoğu'dan mayısta 827 milyon dolarlık ihracat
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Güneydoğu'dan mayısta 827 milyon dolarlık ihracat

Güneydoğu'dan mayısta 827 milyon dolarlık ihracat
Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş - Haberler | Ekonomi

GÜNEYDOĞU Anadolu İhracatçı Birlikleri, mayıs ayında bölge illerinden bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 46 artış ile 827 milyon 445 bin dolarlık ihracat yapıldığını açıkladı.

GÜNEYDOĞU Anadolu İhracatçı Birlikleri, mayıs ayında bölge illerinden bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 46 artış ile 827 milyon 445 bin dolarlık ihracat yapıldığını açıkladı.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, mayıs ayı ihracat rakamlarının umut verici olduğunu söyledi. Bölgeden yapılan 827 milyon 445 bin dolarlık ihracatın 742 milyon 663 bin dolarlık bölümünün Gaziantep'ten yapıldığını anlatan Kileci, "Mayıs ayında ortaya konan ihracat performansıyla hem bölgemiz hem de Gaziantep için şimdiye kadarki en yüksek Mayıs ayı ihracat rakamlarına ulaşmış olduk" dedi.Bu yılın 5 ayık döneminde bölgeden 4 milyar 457 milyon dolarlık ihracat yapıldığını belirten Kileci, en çok ihracat yapılan ülkelerin Irak, ABD, Suriye, İngiltere, İtalya, Almanya, İran, Libya, Mısır ve İsrail olduğunu, toplamda ise 189 ülkeye ürün ihracı yapıldığını sözlerine ekledi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş

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