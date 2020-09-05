Güneydoğu'dan 188 ülkeye tekstil ürünü ihracatı
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Güneydoğu'dan 188 ülkeye tekstil ürünü ihracatı

Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliğince, yılın 8 aylık döneminde 188 ülkeye 1 milyar 649 milyon 892 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Güneydoğu'dan 188 ülkeye tekstil ürünü ihracatı
05.09.2020 11:09 | Son Güncelleme: 05.09.2020 11:12

Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliğince, yılın 8 aylık döneminde 188 ülkeye 1 milyar 649 milyon 892 bin dolarlık ihracat yapıldı.

AA muhabirinin Güneydoğu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, bölgeden 8 aylık süreçte 5 milyar 540 milyon 910 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Bölgenin en önemli ihraç kalemleri arasında yer alan tekstil ve ürünleri sektörü de bu dönemde önemli bir ivme yakaladı. Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği, geride kalan 8 aylık süreçte 188 ülkeye ürün gönderdi.

Irak gözde pazar

Bu süreçte 1 milyar 649 milyon 892 bin dolarlık dış satım gerçekleştiren tekstilciler, en çok ürünü Orta Doğu'ya gönderdi.

Bölgeden gerçekleştirilen tekstil ihracatının yüzde 40'ı bu ülke grubunda ağırlık kazanırken, ülkeler bazında ise en çok alım yapan Irak oldu.

Bölge ihracatının yüzde 25'ini Irak karşılarken, bu ülkeyi ABD, Birleşik Krallık, Suriye, Suudi Arabistan ve Almanya takip etti.

Kaynak: AA

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