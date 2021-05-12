Güneydoğu Anadolu ve Konya Havzası'nda meteorolojik kuraklık yerini tarımsal kuraklığa bıraktı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Güneydoğu Anadolu ve Konya Kapalı Havzası'nda meteorolojik kuraklığın yerini tarımsal kuraklığa bıraktığını belirterek, il ve ilçe müdürlükleriyle tespit çalışmalarına başlandığını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Güneydoğu Anadolu ve Konya Kapalı Havzası'nda meteorolojik kuraklığın yerini tarımsal kuraklığa bıraktığını belirterek, il ve ilçe müdürlükleriyle tespit çalışmalarına başlandığını bildirdi. Kuraklıktan olumsuz etkilenen ve sigorta yaptıran çiftçilere Tarım Sigortaları Havuzundan ödeme yapılması planlanıyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, dünyada yaşanan küresel ısınma ve iklim değişikliğinin sonucu oluşan kuraklıktan Türkiye de etkilendi.

Tarım Reformu, Devlet Su İşleri ve Bitkisel Üretim genel müdürlükleri tarafından yapılan analizler çerçevesinde yeraltı sularının tarımsal açıdan yetersiz olduğu 10 il ve 45 ilçeyi kapsayan havzalar belirlendi ve önlemlerin alınmasına başlandı.

Kuraklıktan zarar gören sahalarda tespitlere devam edilirken, salgın döneminde çiftçiler tarımsal faaliyetlerini kesintisiz sürdürüyor. Bakanlığa bağlı tüm birimler sahada çiftçilerin yanında olmaya devam ediyor.

İklim değişikliğinin olumsuz etkilerini en aza indirmek için Bakanlıkça uzun süredir çalışmalar devam ederken, ülke genelinde yaşanan meteorolojik kuraklıktan çiftçilerin en az düzeyde etkilenmesi için Tarımsal Kuraklık Strateji Eylem Planı kapsamında faaliyetler yürütülüyor.

Kuraklığın etkilerinin en aza indirilmesi hedefleniyor

Tüm alanlarda bilinç düzeyinin artırılması, tüm paydaşların sürece dahil edilmesi, sürdürülebilir tarımsal su kullanımının planlanması, gerekli tedbirlerin önceden alınması ve kuraklıkla etkin mücadele programı uygulanarak kuraklığın etkilerinin en aza indirilmesi için merkezde ve sahada tüm birimlerle etkin şekilde çalışmalara devam ediliyor.

Uzun vadede sulama şebekelerini modern sulamaya dönüştürme çalışmaları sürdürülüyor. Suyun etkili ve verimli kullanılması, sürüm teknikleri (işlemesiz tarım), yabancı ot mücadelesi, gübreleme konularında çiftçi eğitimleri yapılıyor. Kısıntılı sulamayla gece sulaması yapılmasına dikkat edilmesi sağlanıyor.

Özellikle bu yıl, köy bazlı kuraklık verim sigortası hizmete alınırken, kuru tarım alanlarında, buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, nohut, kırmızı mercimek ve yeşil mercimek ürünleri kuraklık, don, sıcak, rüzgar, sıcak hava dalgası, aşırı nem, aşırı yağış risklerinden kaynaklı verim azalışları, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alındı. Kuraklıktan olumsuz etkilenen ve sigorta yaptıran çiftçilere ödemeler yapılacak.

Güneydoğu Anadolu ve Konya Kapalı Havzası'nda meteorolojik kuraklık yerini tarımsal kuraklığa bırakırken, il ve ilçe müdürlükleriyle tespit çalışmalarına da başlandı.

Destekler ve ürün deseni

Su kısıtı olan havzalarda uygulanan tarımsal destekler ile uygun ürün deseninin oluşturulması da hedefleniyor.

Meteorolojik kuraklığın, bazı bölgelerde tarımsal kuraklığa doğru ilerlediği görülürken, bu kapsamda su kısıtının olduğu havzalarda su tüketimi yüksek mısır gibi ürünler yerine, su tüketimi az bakliyat gibi ürünlerin ekimi sağlanarak tedbirler alındı.

Su kısıtı olan tarım havzalarında damlama sulama yapmayan dane mısır üreticilerine destek ödemesinde bulunulmayacak. Ayrıca, bu havzalarda daha az su tüketen mercimek veya nohut yetiştiren çiftçilere ilave yüzde 50 fark ödemesi desteği, yem bezelyesi, fiğ, Macar fiği, burçak ile mürdümük eken çiftçilere ise yüzde 50 yem bitkileri üretim desteği verilmeye devam edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal