Güney Sudan'ın yatırım olanakları Sankon üyelerine aktarıldı
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Güney Sudan'ın yatırım olanakları Sankon üyelerine aktarıldı

Güney Sudan'ın yatırım olanakları Sankon üyelerine aktarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Güney Sudan Devleti Ankara Büyükelçiliği heyeti, SANKON'u ziyaret ederek ülkelerindeki yatırım olanakları hakkında iş adamlarına bilgiler verdi.

Güney Sudan Devleti Ankara Büyükelçiliği heyeti, SANKON'u ziyaret ederek ülkelerindeki yatırım olanakları hakkında iş adamlarına bilgiler verdi.

Güney Sudan Devleti Ankara Büyükelçiliği Misyon Şefi Yardımcısı Elçi James Doyiech Ter Makuach ve Ticaret Müsteşarı Lodule Luwala Elhag Baballa, Sanayiciler iş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu SANKON Genel Merkezini ziyaret etti. Ziyarette Makuach, Güney Sudan devleti olarak Türkiye ile ilişkilere çok önem verdiklerini, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri güçlendirmek amacıyla SANKON'la işbirliği yapmaya devam edeceklerini söyledi. Müsteşar Baballa ise Güney Sudan devletinin yatırım olanaklarından bahsederek, kapılarının SANKON üyesi şirketlere sonuna kadar açık olduğunu belirtti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu da Türkiye ile Güney Sudan arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere katkı sağlamaya büyük bir kararlılıkla devam edeceklerini belirtti. - İSTANBUL

Güney Sudan'ın yatırım olanakları Sankon üyelerine aktarıldı
Güney Sudan'ın yatırım olanakları Sankon üyelerine aktarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Güney Sudan'ın yatırım olanakları Sankon üyelerine aktarıldı - Haberler Ekonomi
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