Güney Kore'ye elenen Kadın Voleybol Takımımız, yere kapanıp hüngür hüngür ağladı

Filenin Sultanları, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na Güney Kore maçı ile veda etti. Grupta Çin, Rusya gibi takımları deviren Kadın Voleybol Takımımız, adeta okyanusu geçip derede boğuldu. Güney Kore'ye 3-2 kaybeden Filenin Sultanları, maçın bitimiyle yere kapanıp hüngür hüngür ağladı. En çok yıkılan ise kaptan Eda oldu.