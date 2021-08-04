Güney Kore'ye elenen Kadın Voleybol Takımımız, yere kapanıp hüngür hüngür ağladı
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Güney Kore'ye elenen Kadın Voleybol Takımımız, yere kapanıp hüngür hüngür ağladı

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Filenin Sultanları, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na Güney Kore maçı ile veda etti. Grupta Çin, Rusya gibi takımları deviren Kadın Voleybol Takımımız, adeta okyanusu geçip derede boğuldu. Güney Kore'ye 3-2 kaybeden Filenin Sultanları, maçın bitimiyle yere kapanıp hüngür hüngür ağladı. En çok yıkılan ise kaptan Eda oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finalde Güney Kore'ye 3-2 yenilerek elendi. Tarihimizde ilk kez çeyrek finale yükselen Filenin Sultanları, turda kendisine nazaran daha zayıf bir rakip olan Güney Kore'ye elenince adeta yıkıldı.

Güney Kore'ye elenen Kadın Voleybol Takımımız, yere kapanıp hüngür hüngür ağladı

YAS HAVASI

Maç sonu milli sporcularımız derin üzüntünün etkisiyle yere kapandı. Eda gözyaşlarını hiç tutamadı. Karşılaşmayı takip eden Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu da sporcuları teselli etti.

Güney Kore'ye elenen Kadın Voleybol Takımımız, yere kapanıp hüngür hüngür ağladı

GÜNEY KORE 3-2 TÜRKİYE

Salon: Ariake

Hakemler: Hamid Alrousi (Birleşik Arap Emirlikleri), Pati Rolf (ABD)

Güney Kore: Su Kim, Yeum, Yeon Koung Kim, Yang, Heejin Kim, Park (Oh, Lee, An, Park, Jong, Pyo)

Türkiye: Cansu Özbay, Meliha İsmailoğlu, Zehra Güneş, Meryem Boz, Hande Baladin, Eda Erdem Dündar (Şebnem Simge Aköz, Naz Aydemir Akyol, Ebrar Karakurt, Tuğba Şenoğlu, Şeyma Ercan)

Setler: 17-25, 25-17, 28-26, 18-25, 15-13

Güney Kore'ye elenen Kadın Voleybol Takımımız, yere kapanıp hüngür hüngür ağladı
Güney Kore'ye elenen Kadın Voleybol Takımımız, yere kapanıp hüngür hüngür ağladı
Güney Kore'ye elenen Kadın Voleybol Takımımız, yere kapanıp hüngür hüngür ağladı
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- Ömer Özarslan
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Haber Yorumları (1)
MİLLİYETÇİ: Sizin Çabanız gayretiniz yeter aslanlar gibi bir türk kadınının neler başarabileceğini öğrettiniz bazılarının sizi görüp utanması gerekir ağlamak o bayrağa ne kadar önem verdiğini gösterir biz sıfır çektik son maçta bile gram üzülme yok ya
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