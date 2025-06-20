Güney Kore Türkiye kadın voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) İstanbul'da düzenlenen ikinci haftasının üçüncü maçında yarın Güney Kore ile karşılaşacak. Peki, Güney Kore Türkiye kadın voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda?
2025 FIVB Milletler Ligi'nin İstanbul'da düzenlenen ikinci haftasında A Milli Kadın Voleybol Takımımız, üçüncü maçında Güney Kore ile karşı karşıya gelecek. Takımımız, bu önemli mücadele öncesinde yoğun bir hazırlık süreci içerisinde. Güney Kore Türkiye kadın voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda?
GÜNEY KORE TÜRKİYE KADIN VOLEYBOL MAÇI HAKKINDA
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) İstanbul'da düzenlenen ikinci haftasının üçüncü maçında yarın Güney Kore ile karşılaşacak.
FIVB Milletler Ligi'nde oynadığı 6 maçı da kazanan milliler, Güney Kore karşısında namağlup ünvanını sürdürmeyi hedefliyor. Güney Kore ise VNL'de oynadığı 5 maçta 1 galibiyet, 4 mağlubiyet yaşadı.
Milli takımın ikinci hafta kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Pasörler : Cansu Özbay, Elif Şahin
Pasör çaprazı : Melissa Vargas
Smaçörler : Hande Baladın, Ebrar Karakurt, Yaprak Erkek, Meliha Diken, Saliha Şahin
Orta oyuncular: Aslı Kalaç, Zehra Güneş, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden
Liberolar : Simge Aköz, Gizem Örge
Rezerv oyuncular : Dilay Özdemir, Ayşe Çürük, Ayçin Akyol, Eylül Akarçeşme Yatgın
GÜNEY KORE TÜRKİYE KADIN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
Güney Kore ile Türkiye arasındaki Voleybol Kadınlar Milletler Ligi maçı, TRT Spor kanalından canlı maç izlenebilecek.
Güney Kore-Türkiye Maçı, 21 Haziran Cumartesi günü oynanacak.
Güney Kore-Türkiye Maçı, saat 19:30'da başlayacak.
GÜNEY KORE-TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Güney Kore ve Türkiye, karşı karşıya geleceği Voleybol Kadınlar Milletler Ligi maçı, İstanbul'da, Sinan Erdem Spor Salonu Stadyumu'nda oynanacak.