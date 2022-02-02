Güney Kore'nin "Kim"leri Türkiye'de olay oldu! Türklerden sosyal medyada espri tufanı
Haberler.com, Ali Gülhan - Spor
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2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde Suriye'yi 2-0 yenen Güney Kore, Katar biletini cebine koydu. Karşılaşmada Güney Kore'nin kalecisi ve defans hattının isimlerinin "Kim" olması sosyal medyada gündem oldu. Türkiye'den futbolseverlerin yaptıkları esprili paylaşımlar, beğeni yağmuruna tutuldu.
2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri A Grubu'nda Güney Kore, Suriye'yle karşılaştı. Mücadeleyi 2-0 kazanan Güney Kore, Dünya Kupası'na katılmayı garantilerken, Asya temsilcisinin kadrosunda yer alan "Kim" isimli futbolcu sayısının fazlalığı sosyal medyada ilgi çekti.
SOSYAL MEDYADA ESPRİ TUFANI
Suriye'yi 2-0 mağlup eden Güney Kore'nin kalesini Kim Seung-Gyu korurken savunma dörlüsünü Kim Jin-Su, Kim-Young-Gwon, Kim Min-Jae ve Kim Tae-Hwan oluşturdu. "Kim" isimli futbolcu sayısının fazlalığına Türk futbolsever sosyal medyada yaptıkları esprili paylaşımlarla dikkat çekti.