Güney Kore'nin "Kim"leri Türkiye'de olay oldu! Türklerden sosyal medyada espri tufanı

2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri A Grubu'nda Güney Kore, Suriye'yle karşılaştı. Mücadeleyi 2-0 kazanan Güney Kore, Dünya Kupası'na katılmayı garantilerken, Asya temsilcisinin kadrosunda yer alan "Kim" isimli futbolcu sayısının fazlalığı sosyal medyada ilgi çekti.

SOSYAL MEDYADA ESPRİ TUFANI

Suriye'yi 2-0 mağlup eden Güney Kore'nin kalesini Kim Seung-Gyu korurken savunma dörlüsünü Kim Jin-Su, Kim-Young-Gwon, Kim Min-Jae ve Kim Tae-Hwan oluşturdu. "Kim" isimli futbolcu sayısının fazlalığına Türk futbolsever sosyal medyada yaptıkları esprili paylaşımlarla dikkat çekti.