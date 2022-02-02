Güney Kore'nin "Kim"leri Türkiye'de olay oldu! Türklerden sosyal medyada espri tufanı - Haberler Spor
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Güney Kore'nin "Kim"leri Türkiye'de olay oldu! Türklerden sosyal medyada espri tufanı

Haberler.com, Ali Gülhan - Spor
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2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde Suriye'yi 2-0 yenen Güney Kore, Katar biletini cebine koydu. Karşılaşmada Güney Kore'nin kalecisi ve defans hattının isimlerinin "Kim" olması sosyal medyada gündem oldu. Türkiye'den futbolseverlerin yaptıkları esprili paylaşımlar, beğeni yağmuruna tutuldu.

2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri A Grubu'nda Güney Kore, Suriye'yle karşılaştı. Mücadeleyi 2-0 kazanan Güney Kore, Dünya Kupası'na katılmayı garantilerken, Asya temsilcisinin kadrosunda yer alan "Kim" isimli futbolcu sayısının fazlalığı sosyal medyada ilgi çekti.

SOSYAL MEDYADA ESPRİ TUFANI

Suriye'yi 2-0 mağlup eden Güney Kore'nin kalesini Kim Seung-Gyu korurken savunma dörlüsünü Kim Jin-Su, Kim-Young-Gwon, Kim Min-Jae ve Kim Tae-Hwan oluşturdu. "Kim" isimli futbolcu sayısının fazlalığına Türk futbolsever sosyal medyada yaptıkları esprili paylaşımlarla dikkat çekti.

Güney Kore'nin 'Kim'leri Türkiye'de olay oldu! Türk futbolseverlerden sosyal medyada espri tufanı

Güney Kore'nin 'Kim'leri Türkiye'de olay oldu! Türk futbolseverlerden sosyal medyada espri tufanı

Güney Kore'nin 'Kim'leri Türkiye'de olay oldu! Türk futbolseverlerden sosyal medyada espri tufanı

Güney Kore'nin 'Kim'leri Türkiye'de olay oldu! Türk futbolseverlerden sosyal medyada espri tufanı

Güney Kore'nin 'Kim'leri Türkiye'de olay oldu! Türk futbolseverlerden sosyal medyada espri tufanı

Güney Kore'nin 'Kim'leri Türkiye'de olay oldu! Türk futbolseverlerden sosyal medyada espri tufanı

Ali Gülhan
Haberler.com Haberler.com - Spor

Sosyal Medya, Güney Kore, Twitter, Suriye, Spor, Haber

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