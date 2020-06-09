GÜNDEM ÖZETİNE

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda, Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Basri Bağcı'nın yemin törenine katılacak ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık edecek.
09.06.2020 02:57 | Son Güncelleme: 09.06.2020 03:39
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda, Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Basri Bağcı'nın yemin törenine katılacak ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık edecek.
(Ankara/10.30/15.00)
Kaynak: AA