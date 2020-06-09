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GÜNDEM ÖZETİNE

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda, Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Basri Bağcı'nın yemin törenine katılacak ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık edecek.

GÜNDEM ÖZETİNE
09.06.2020 02:57 | Son Güncelleme: 09.06.2020 03:39

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda, Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Basri Bağcı'nın yemin törenine katılacak ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/10.30/15.00)

Kaynak: AA

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