GÜNDEM ÖZETİ / 17 Şubat 2020

17.02.2020 00:02 | Son Güncelleme: 17.02.2020 00:02

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Maarif Vakfı tarafından düzenlenecek "8.Ülke Temsilcileri İstişare Toplantı"sının açılışına katılacak.

(İstanbul/10.00)

2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.

(Ankara/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Havalimanı'nda düzenlenecek "Akıllı Taksi Hizmeti Tanıtım Programı"na katılacak.

(İstanbul/09.00)

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Valiliği ziyaret edecek, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, milletvekilleri, hayırseverler, iş insanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle buluşacak, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Muğla/09.00/13.30/17.30)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Birleşik Krallık Teknoloji Konferansı'na katılacak ve Türkiye'deki İngiliz yatırımcılarla yuvarlak masa toplantısında bir araya gelecek.

(İstanbul/09.30/10.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ülke genelinde başlatılacak gıda denetimleri öncesinde, gıda kontrol denetim görevlilerine, çeşitli talimatlarda bulunacak ve seferberliğin startını verecek.

(Ankara/12.00)

3- Anadolu Ajansı'nın "Global İletişim Ortağı" olduğu Dünya Melek Yatırım Forumu (WBAF), İstanbul'da başlayacak.

(İstanbul/08.30)

4- TÜİK, 2019 yılına ilişkin Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Arnavutluk'taki depreme ilişkin "Uluslararası Donörler Konferansı" düzenlenecek.

(Brüksel)

2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs Kovid-19'un bu ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Pekin/Ankara)

3- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.

(İdlib/Halep/Haseke/Rakka)

4- Libya'da krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Trablus/Moskova/Ankara)

GÜNCEL

1- Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Elazığ)

2- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Diyarbakır)

3- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- Süper Lig'de 22. hafta Gaziantep FK-Çaykur Rizespor, Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa maçlarıyla sona erecek.

(Gaziantep/Antalya/20.00)

2- TFF 1. Lig'de 22. haftanın kapanış maçında Adanaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek.

(Adana/19.00)

3- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 18. haftası Galatasaray HDI Sigorta-Ziraat Bankası karşılaşmasıyla tamamlanacak.

(İstanbul/13.00)

4- Türkiye Basketbol Federasyonu ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) arasında gerçekleştirilen iş birliği anlaşmasının basın tanıtımı Ankara Spor Salonu'nda yapılacak.

(Ankara/15.30)

5- FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın teknik heyet ve sporcuları, Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek medya gününde basın mensuplarıyla bir araya gelecek.

(Ankara/16.30)

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Kaynak: AA