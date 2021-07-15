GÜNDEM ÖZETİ / 16 Temmuz 2021

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Karşıyaka Mezarlığı Şehitliği'ni ziyaret edecek, Milli Savunma Üniversitesi Kuvvet Harp Enstitüleri 8. Dönem Karargah Subaylığı ve 3. Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi Mezuniyet Töreni'ne katılacak.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Karşıyaka Mezarlığı Şehitliği'ni ziyaret edecek, Milli Savunma Üniversitesi Kuvvet Harp Enstitüleri 8. Dönem Karargah Subaylığı ve 3. Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi Mezuniyet Töreni'ne katılacak.

(Ankara/11.00/İstanbul/15.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulunda, Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Mekanik Otopark İnşaatı Temel Atma Töreni'ne katılacak, Havza Bekdiğin Organize Sanayi Bölgesi sahasında incelemelerde bulunacak, Valiliği ziyaretinin ardından, 10 Adet Ultra Hızlı Şarj Özellikli Otobüs ve Şarj Sistemi Projesi Protokolü İmza Töreni'ne iştirak edecek, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Samsun/10.00-17.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin ücretli çalışan istatistikleri ile tarımsal girdi fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Orta ve Güney Asya: Bölgesel Bağlantısallık. Sınamalar ve Fırsatlar" konulu yüksek düzeyli uluslararası konferansa katılacak.

(Taşkent)

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından kabul edilecek. Ersoy, Sırbistan Ticaret Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Tatjana Matic ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Belgrad)

3- Güney Afrika'da yaşanan yağma ve şiddet olaylarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Johannesburg)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek sporcuların Japonya'ya uğurlanma törenine katılacak.

(İstanbul/16.00)

2- Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı sabah ve akşam antrenmanlarıyla devam edecek. Akşam idman öncesi bir oyuncu basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak, çalışmanın ilk 15 dakikası basına açık olacak.

(İstanbul/10.30/18.00)

3- Fransa Bisiklet Turu'nun 19. etabı Mourenx - Libourne (207 kilometre) arasında koşulacak.

4- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 10. ayağı Büyük Britanya Grand Prix'sinde sıralama turu mücadelesi yapılacak.

(Northamptonshire/20.00)

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Kaynak: Anadolu Ajansı