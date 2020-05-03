GÜNDEM / 3 Mayıs 2020
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GÜNDEM / 3 Mayıs 2020

GÜNDEM / 3 Mayıs 2020
03.05.2020 09:02 | Son Güncelleme: 03.05.2020 09:02

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, öğle namazını müteakip Şehit Uzman Jandarma Eyüp Fidan'ın Somuncu Baba Camisi'ndeki cenaze namazına katılacak.

6 Nisan 1920

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, öğle namazını müteakip Şehit Uzman Jandarma Eyüp Fidan'ın Somuncu Baba Camisi'ndeki cenaze namazına katılacak.

(Aksaray/12.48) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

(Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- MEB'den lise öğrencilerine "uluslararası yazılım eğitimi" fırsatı

Milli Eğitim Bakanlığı, lise öğrencilerini bilişim teknolojileri alanındaki becerilerini geliştirmek amacıyla uluslararası akredite yazılım geliştirme programlarını erişime açtı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:

"Programlarla öğrencilerin mobil uygulama oluşturma, yapay zeka, gömülü sistemler, robotik, big data konusundaki bilgi ve becerilerinin artırılmasını hedefliyoruz"

(Selma Kasap/Ankara)

2- Nisanda rekor kıran altın mayısta kademeli geri çekilebilir

Altının ons fiyatı geçen ay yaklaşık son 8 yılın en yükseği olan 1747 doları, gram altın ise tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 389,5 lirayı test etti

Altının ons fiyatı nisanı yüzde 6,95 artışla 1687 dolardan, gram altın ise yüzde 13 değer kazancıyla Ağustos 2018'den bu yana en iyi aylık performansını sergileyerek 379,2 liradan tamamladı

AA Finans Analisti İslam Memiş:

"Mayıs ayı için altının ons fiyatında geri çekilmeler, yatırımcılar tarafından alım fırsatı olarak değerlendirilebilir"

"Yükselişlerin devam edebilmesi için 1720 ve 1748 dolar seviyelerinin yukarı yönlü kırılması gerekiyor"

"Mayısta altının gram fiyatında 340-390 lira aralığını takip edeceğiz. Altının gram fiyatında 370-360-350 ve 340 lira seviyelerinden kademeli alımlar gelebilir"

(Murat Aslan/İstanbul)

3- Koronavirüs, dünyanın kaderini değiştiren aşıların önemini tekrar hatırlattı

SBÜ Öğretim Üyesi Tıbbi Mikrobiyoloji ve Viroloji Uzmanı Doç. Dr. Fatih Şahiner:

"Son yıllarda artan bir problem olarak karşımıza çıkan aşı karşıtlığının savunucuları, difteri, tetanoz, boğmaca, suçiçeği, kızamık, kızamıkçık, çocuk felci ve diğerleri gibi koruyucu aşıların her yıl milyonlarca bebeğin hayata tutunmasını sağladığını, yine aşı ile korunulabilen bir enfeksiyon olan hepatit B ile enfekte 250 milyon insanın zorlu yaşamlarını, siroz ve karaciğer kanseri gibi olumsuz sonuçlarla yüz yüze kaldığını ve tedavi imkanı olmayan milyonların ölüme gittiğini de görmelidirler"

"Aşı, doğduğumuz günden itibaren hayat yolculuğumuz boyunca bizi ve sevdiklerimizi ve toplumumuzun tüm bireylerini ciddi hastalıklardan, salgınlardan ve ölümlerden koruyan ve bize ve sevdiklerimize sağlıklı bir geleceğin kapısını açan, tıp ilminin bize en güzel hediyelerinden biridir"

Medicana Çamlıca Hastanesi Başhekimi ve Göğüs Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Cüneyt Aydemir:

"Dünyada geçmişten bugüne aşılar yoğun olarak çocukluk yaş gruplarında uygulandığı için, aşı ve bağışıklama denildiği zaman hemen çocuklar akla gelmektedir. Ancak artık günümüzde her geçen gün çocuklar kadar erişkin ve yaşlıların da aşılanması gerektiği ortaya çıkmakta ve bu kişilere de aşı yapılması önerilmektedir"

(Hatice Şenses/İstanbul)

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Kaynak: AA

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