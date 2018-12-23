Gündem / 23 Aralık 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) 2018 Yılı Mali Genel Kurulu ile Arnavutköy Toplu Açılış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/12.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kocaeli Gençlik Kolları Danışma Meclisi toplantısına iştirak edecek.

(Kocaeli/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, AK Parti Ankara Gençlik Kolları Başkanlığı İl Danışma Meclisi toplantısına katılacak.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun (DEİK) Olağan Genel Kuruluna iştirak edecek.

(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.?

(Halep/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Yemen'de yaşanan insani krizle ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana/Ankara)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 17. haftaya Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kayserispor, Trabzonspor-Çaykur Rizespor, Bursaspor-Evkur Yeni Malatyaspor, Galatasaray-Demir Grup Sivasspor maçlarıyla devam edilecek.

(Erzurum/13.30/Trabzon/Bursa/16.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Spor Toto 1. Lig'de 17. hafta Osmanlıspor-Adanaspor, Hatayspor-Balıkesirspor Baltok, Eskişehirspor-Boluspor, Adana Demirspor-Gençlerbirliği müsabakalarıyla sürüyor.

(Bolu/Hatay/13.30/Eskişehir/Adana/16.00) (Fotoğraflı)

3- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 12. haftaya Afyon Belediyespor-Türk Telekom, Galatasaray-Fenerbahçe Beko, TOFAŞ-Anadolu Efes karşılaşmalarıyla devam edilecek.

(Afyonkarahisar/13.00/İstanbul/15.15/Bursa/17.30) (Fotoğraflı)

4- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 10. hafta Canik Belediyespor-Çukurova Basketbol, İstanbul Üniversitesi-Kırçiçeği Bodrum, Hatay Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray, Beşiktaş-Fenerbahçe maçlarıyla tamamlanacak.

(Samsun/15.00/İstanbul/15.15/Hatay/16.30/İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)

5- Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley 1. etap ilk maçlarında Arhavi Belediyespor-Tokat Belediye Plevne, İkbal Afyon Belediye Yüntaş-Ziraat Bankası karşı karşıya gelecek.

(Artvin/15.00/Afyonkarahisar/17.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Bakan Pekcan ticarette 2019'un yol haritasını açıkladı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:

"2019'da da ihracattaki yükselişin devam etmesini, ihracatın ithalatı karşılama oranındaki artışın sürmesini öngörüyoruz. Bu doğrultuda cari açıkta aşağı yönlü seyrin devamını bekliyoruz"

"2019'da bizim daha çok tasarım, marka, teknoloji ve katma değerli ürün üretim ve ihracatına odaklanmamız gerekiyor. Teşviklerimiz de desteklerimiz de bu yönde olacak"

"Uluslararası bir rekabet kanunu üzerine çalışmamızı yaptık. Bu konu Türkiye'ye yabancı yatırımcı çekmek için çok önem taşıyor"

"Ürün güvenliğiyle ilgili de çok güzel bir çalışma yaptık. Dış ticarete konu ürünlerin güvenirliği ve kalitesini artırmak amacıyla ürün güvenliği ve denetimi faaliyetlerini en etkin şekilde gerçekleştireceğiz"

(Merve Özlem Çakır/Ankara)2- "Türkiye sağlıklı büyüme rotasına geri dönecek"

TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici:

"2018'in negatif etkileri 2019'un ilk çeyreğinden itibaren yavaş yavaş ortadan kalkacak ve ikinci yarıdan itibaren ülkemiz sağlıklı büyüme rotasına tekrar geri dönmeye başlayacaktır"

"Bankalar olarak reel sektörle el ele vererek ama aktif kalitemizi de sağlam tutarak büyümeyi sürdürmeliyiz"

"Bölgemizde ve dünyada yaşanan hareketliliğin bize sert yansımaları oldu. Bütün bu olumsuzluklara rağmen ekonomiyle ilgili alınan hızlı kararlar ve sektörle düzenleyici kurumlar arasındaki yüksek iş birliği hızlı bir şekilde dengelenme sürecine geçmememizi sağladı"

"Uzun bir dönem haksız bir şekilde algı ile gerçek arasında oluşan bir açığa maruz kaldık. Neredeyse yabancı yatırımcı bir blok olarak ülkemize negatif baktı fakat alınan bu kararlar sayesinde bu negatif blok içinde kırılmalar oldu ve ekonomideki gerçeği gören, pozitif olarak ülkemize yatırım yapmayı düşünenleri hareketlendirmeyi başardık"

"BNP Paribas, Türkiye ekonomisine ilişkin olarak ağustos ayı sonrasında atılan adımları cesur, ciddi ve son derece önemli kararlar olarak görüyor"

(Murat Birinci/İstanbul)

3- Alışveriş merkezlerinden 130 milyar TL ciro

AYD Başkanı Hulusi Belgü:

"Alışveriş merkezleri olarak 2018 yılını yaklaşık 130 milyar TL ciro ile kapatacağız. 2019 yılı için ise öngörümüz 160 milyar TL"

"(AVM'lerin) Yıl sonu itibarıyla 2,3 milyar ziyaret sayısına ulaşacağını tahmin ediyoruz"

"Türkiye'de şu anda faaliyet gösteren 412 AVM bulunuyor. Türkiye'nin 81 ilinin 63'ünde AVM'miz var. 2019 yılında da ortalama 8-10 yeni AVM'nin açılacağını öngörüyoruz"

"Kurdaki dalgalanma, 15 milyar dolar civarında bankalara kredi borcu olan fakat kiralarını TL ile tahsil eden AVM yatırımcısını elbette ki olumsuz etkiliyor. Bu anlamda AVM yatırımcılarının bankalarla görüşerek iş birliği yapmaları gerekecek"

(Elif Ferhan Yeşilyurt/İstanbul)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA