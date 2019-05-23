GÜNCELLEME - Binanın 3'üncü katından düşen çocuk öldü
Samsun'un Bafra ilçesinde, bir binanın 3'üncü katından düşen çocuk yaşamını yitirdi.
Samsun'un Bafra ilçesinde, bir binanın 3'üncü katından düşen çocuk yaşamını yitirdi.
İshaklı Mahallesi İshaklı Caddesi'ndeki bir apartmanda Karaduman ailesinin çocuğu 2 yaşındaki Mert Muzaffer balkona çıktı.
3'üncü kattaki evin balkon demirlerinden sarkan küçük çocuk, dengesini kaybederek düştü.
112 Acil Servis ekibince Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan Mert Muzaffer, buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.
Ameliyata alınan küçük çocuk, kurtarılamadı.
Kaynak: AA