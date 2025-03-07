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Zorunlu deprem sigortası prim tutarları değişti

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Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, zorunlu deprem sigortası tarifesinde değişiklik yaparak asgari prim tutarlarını belirledi. Yeni düzenlemeye göre primler 371 TL ile 1.441 TL arasında değişecek.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun zorunlu deprem sigortası tarife ve talimat tebliğinde değişiklil yapılmasına ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; 31 Aralık 2016 tarihli ve 29935 üçüncü mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde yer alan,75 TL, 65 TL, 55 TL, 45 TL ve 35 TL zorunlu deprem sigortası asgari pirim tutarları 1.441 TL, 1.283 TL, 1.092 TL, 1.024 TL, 765 TL, 546 TL ve 371 TL'den az olamaz." şeklinde değiştirildi.

TUTARLARA ENFLASYON FARKI EKLENECEK

Ayrıca, tebliğde yer alan maktu tutarlar, her ay Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bir önceki ay açıklanan 2003=100 Temel Yıllı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinin aylık değişim oranı esas alınmak suretiyle artırılarak uygulanacak. Açıklanan oranın sıfırın altında olması durumunda, söz konusu oran sıfır olarak alınacak. Hesaplamalar sonucunda bulunacak tutarlarda küsurat çıktığında, küsurat tama iblağ edilecek. Yapılara göre tarife değişikliği tablosu Resmi Gazete'nin yayımlanan bugünkü sayısında yer aldı.

Zorunlu deprem sigortası prim tutarları değişti
Kaynak: ANKA / Güncel
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