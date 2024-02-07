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Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 10 maden ocağı kapatıldı

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Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği tespit edilen 10 maden ocağı, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekipleri tarafından kapatıldı. Malzemeler, orman sınırları içerisinde yer aldığı için Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği tespit edilen 10 maden ocağı kapatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilimli'de 5 sahipsiz, merkez ilçede 2 sahipsiz ve 3 sahipli olmak üzere 10 maden ocağının ruhsatsız işletildiğini belirledi.

Üç vinç, 3 vagon, hava kompresörü ve 135 metre rayın bulunduğu maden ocakları, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekipleri tarafından kapatıldı.

Malzemeler, ocakların orman sınırları içerisinde yer alması nedeniyle Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Türkiye Taşkömürü Kurumu Zonguldak Çevre Ekonomi Güncel Haberler

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