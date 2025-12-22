Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 7 maden ocağı imha edildi
Zonguldak'ta yapılan denetimlerde ruhsatsız işletildiği belirlenen 7 maden ocağı kapatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, ruhsatsız ocaklara yönelik operasyon düzenleyerek 60 metre ray ve 2 vinç ele geçirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Ekipler, ruhsatsız işletildiği tespit edilen 7 ocağın çevresinde 60 metre ray ile 2 vinç ele geçirdi.
Söz konusu ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince imha edildi.
Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel