Haberler

Zonguldak'ta poyraz nedeniyle bazı balıkçılar denize açılamadı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ta hava muhalefeti nedeniyle balıkçılar denize açılamadı. Poyraz rüzgarı avlanmayı olumsuz etkilerken, balık fiyatları yükselmeye devam etti.

ZONGULDAK'ta hava şartları balıkçıları olumsuz etkiledi. Bazı balıkçılar, poyraz nedeniyle denize açılamadı.

Kentteki hava muhalefeti balıkçıları da etkiledi. Küçük kayık sahipleri, poyraz nedeniyle balık avlamak için denize açılamadı. Balıkçı tezgahlarında istavrit 200 lira, mezgit 400 lira, uskumru 250 lira, barbun 400 lira, zargana 400 lira, çupra 350 lira, levrek 350 liradan satışa sunuldu.

Zonguldak'ta 45 yıldır balıkçılık yapan Kadir Ercan Düzer, son dönemdeki hava muhalefetinin balık avını olumsuz etkilediğini belirterek, "Poyraz nedeniyle kayıklar denize açılamadı. Bu sene balık olmadı ama Allah hamsiyi, istavriti verdi. Yaklaşık 5 aydır hamsi satıyoruz. Bunun yanında mezgit, istavrit, barbun da var. Hamsi bitti, peşine istavrit patladı. Tekneler çıkabiliyor ama kayıklar çıkamıyor. Salı-çarşambaya kadar hava esecek, ondan sonra biraz açacak. Ramazan ayı da geliyor, ramazan ayı bereketiyle geliyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Gözaltına alınan Hasan Can Kaya ve Reynmen'den ilk görüntü

Gözaltından ilk görüntü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
Bu işte bir terslik var: Heyecanla bekledikleri bebek siyahi olunca işler karıştı

Heyecanla bekledikleri bebek siyahi olunca işler karıştı
2 yıl aradan sonra akmaya başladı, bölge halkı havalara uçtu

Yıllar sonra akmaya başladı, bölge halkı havalara uçtu
Görüntüye tepki yağıyor: Kurtla boğuşan kangalın son haline bakın

Görüntüye tepki yağıyor: Kurtla boğuşan kangalın son haline bakın
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
İşte şafak baskınıyla gözaltına alınan Hasan Can Kaya'ya yöneltilen suçlamalar

İşte şafak baskınıyla alınan Hasan Can Kaya'ya yöneltilen suçlamalar
Lapa lapa yağan kar bile galibiyete engel olamadı! Erzurumspor gözünü Süper Lig'e dikti

19. saniyede fişi çektiler, adım adım Süper Lig'e geliyorlar