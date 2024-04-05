Zonguldak'ta özel maden ocağında elektrik akımına kapılan işçinin ölümüne ilişkin işletme müdürü tutuklandı.

Dilaver Mahallesi Karamanya Sokak'ta, 2 Nisan'da özel maden ocağında çalışan Soner Korkut'un (25) elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan maden ocağı sahibi H.D, işletme müdürü Y.Ç. ile iki iş sağlığı ve güvenliği uzmanının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden işletme müdürü Y.Ç. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. İş sağlığı ve güvenliği uzmanları hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, maden ocağı sahibi H.D. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kazayla ilgili bilirkişi raporunda, Korkut'un ocak girişinden yaklaşık 500 metre uzakta, çalışmayan bir dalgıç pompa yanında 30 santimetre derinliğindeki su çukuru içinde bulunduğu belirtildi.

Elektrik panolarının maden ocaklarında kullanılan "alev sızdırmaz" özellikte olmadığının tespit edildiği belirtilen raporda, pompanın elektrik tesisatının topraklama kablosu kesilerek bağlandığı anlatıldı.

Ayrıca elektrik panosunda kaçak akım rölesi olmadığı ve doğrudan sigortadan bağlantı yapıldığı aktarılan raporda, röle bulunsa ölümün önlenebileceği bildirildi. Raporda, elektrikçinin tek başına tamirat yapmaması gerektiği de kaydedildi.

İş sağlığı ve güvenliği uzmanının maden ocağıyla ilgili 17 Aralık 2023'te, ocaktaki tüm elektrik panoları, kabloları ve elektrikli ekipmanın "ateş geçirmez" ve "atex belgeli" (parlayıcı ve kolay yanıcı ortamlarda kullanılan ürünlerin yapıldığı yer için alınan uluslararası sertifika) olmasını işverene öneri defterinde yazdığı belirtildi.

"Her panoda kaçak akım rölesi takılı olmak zorunda"

Emekli maden mühendisi ve iş sağlığı güvenliği uzmanı Çağlar Öztürk, gazetecilere, elektrik panolarında kaçak akım rölesinin takılı olmasının zorunlu olduğunu söyledi.

Öztürk, elektrikçilerin, elektrik işlerini yaparken elektriği kesmek zorunda olduğunu dile getirerek, "Kazanın oluş nedenlerinden biri de bu. Ayrıca elektrikçiler işlem yaparken yalıtkan tabanlı ayakkabı giyecekler ve yalıtkan eldiven kullanacaklar." dedi.

Kaçak akım rölesine "yaşam rölesi" denildiğini aktaran Öztürk, "700-800 liradan 1500 liraya kadar çıkabiliyor. 220 voltluklar vardır, 380 voltluklar vardır. Bununla ilgili ülkemizde çok kaza meydana gelmiştir. Daha sonra yönetmeliğe konulmuştur. Her panoda kaçak akım rölesi takılı olmak zorundadır." diye konuştu.

Olay

Dilaver Mahallesi Karamanya Sokak'ta, 2 Nisan'da özel maden ocağında çalışan Soner Korkut (25), elektrik akımına kapılmış, yaralanan madenci, mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkarılmıştı.

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Korkut, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Cumhuriyet savcısı Halil İbrahim Adam ve Türkiye Taşkömürü Kurumu sözleşmeli sahalar başmühendisliği ekibi ile savcılık tarafından oluşturulan elektrik, maden mühendisi ve iş güvenliği uzmanının bulunduğu ekip, olay yerinde incelemelerde bulunmuştu.