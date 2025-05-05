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Zonguldak'ta Kaçak Kömür Üretimi Yapan Maden Ocağı İmha Edildi

Zonguldak'ta Kaçak Kömür Üretimi Yapan Maden Ocağı İmha Edildi
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Kilimli ilçesinde kaçak kömür üretimi yapılan bir maden ocağına düzenlenen baskında 10 metre ray ve 1 vinç ele geçirildi. Ocağın imhası Türkiye Taşkömürü Kurumu ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

ZONGULDAK'ta kaçak kömür üretimi yapıldığı belirlenen maden ocağı imha edildi.

Kilimli ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak üretim yaptığı belirlenen bir kömür ocağına baskın yapıldı. Operasyonda 10 metre ray ile 1 vinç ele geçirildi. Maden ocağı, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekipleri tarafından imha edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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