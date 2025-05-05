Zonguldak'ta Kaçak Kömür Üretimi Yapan Maden Ocağı İmha Edildi

ZONGULDAK'ta kaçak kömür üretimi yapıldığı belirlenen maden ocağı imha edildi.

Kilimli ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak üretim yaptığı belirlenen bir kömür ocağına baskın yapıldı. Operasyonda 10 metre ray ile 1 vinç ele geçirildi. Maden ocağı, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekipleri tarafından imha edildi.