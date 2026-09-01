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Zonguldak'ta Sezonun İlk Avında 50 Ton Palamut

Zonguldak'ta Sezonun İlk Avında 50 Ton Palamut
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Zonguldak'ta av yasağının kalkmasıyla denize açılan balıkçılar, ilk gün yaklaşık 50 ton palamutla karaya döndü. Kilimli Su Ürünleri Kooperatif Müdürü Bülent Aksu, sezonun bol ve bereketli geçeceğini belirterek, vatandaşların tezgahlarda balığı ucuz ve taze bulacağını söyledi. 43 yıllık balıkçı Mehmet Kırdar ise ilk günün zayıf geçtiğini ancak yevmiyelerini kurtardıklarını ifade etti.

ZONGULDAK'ta av yasağının kalkmasıyla 'vira bismillah' diyen balıkçılar, gece boyu süren av sonrası 50 ton balıkla karaya döndü. Kilimli Su Ürünleri Kooperatif Müdürü Bülent Aksu, "Sezon başlamadan bahsetmiştik palamut balığının bolluğundan. Bölgede ortalama 5 bin kasa balık çıktı. Bunu bugün vatandaşlarımız tezgahlarda hem ucuz olarak görecekler hem bol olarak görecekler hem de taze balık yiyecekler" dedi.

Denizlerdeki av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle Zonguldaklı balıkçılar, 'Vira bismillah' diyerek Karadeniz'e açıldı. İlk günün avı beklenen bollukta geçmese de küçük balıkçılar kent genelinde yaklaşık 50 ton palamut yakaladı. Balıkların bir kısmı büyük kentlere gönderilirken bir kısmı da yerel tezgahlarda satılmaya başlandı. Bolluk olacağını düşünen balıkçılar yeni sezona umutla bakıyor.

'SEZON BOL VE BEREKETLİ GEÇECEK'

Avlanan balık miktarının gırgır diye tabir edilen büyük balıkçı tekneleri geldikten sonra artacağını belirten Kilimli Su Ürünleri Kooperatif Müdürü Bülent Aksu, "Sezon başlamadan bahsetmiştik palamut balığının bolluğundan. Bölgede ortalama 5 bin kasa balık çıktı. Bunu bugün vatandaşlarımız tezgahlarda hem ucuz olarak görecekler hem bol olarak görecekler hem de taze balık yiyecekler. Sezonumuz bol ve bereketli geçecek. Tahminlerimize göre olumlu ilerliyor, balık boyları ve avcılıkla alakalı. Büyük balıkçılar bölgemize daha ulaşmadılar, bunlar yerel balıkçılarımızın çıkardığı ürünler. Taze taze yesinler, bol bereketli bir sezon geçecek. Ortalama bugün 50 ton balık çıktı" dedi.

'YEVMİYEMİZİ KURTARDIK'

43 yıldır balıkçılık yapan Mehmet Kırdar ise "Bugün zayıftı, balık akmış başka tarafa. Yine aldık yevmiyemizi kurtardık. Sezon iyi görünüyor ama belli olmaz bakacağız" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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