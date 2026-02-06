Zonguldak'ta araç muayene işlemlerinde usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla 13 şüpheli yakalandı

Zonguldak'ta araç muayene işlemlerinde usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yaklaşık bir yıldır yürütülen istihbari çalışmalar sonucu, araç muayene istasyonunda bazı çalışanların ve aracıların usulsüzlük yaptığının belirlenmesi üzerine operasyon düzenlendi.

Randevusu olmayan veya ağır kusuru bulunan araçları rüşvet karşılığında muayeneden geçmiş gibi göstererek "resmi belgede sahtecilik" ve "rüşvet" suçlarını işledikleri belirlenen 13 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 2'si serbest bırakıldı. Araç muayene istasyonu çalışanları T.Ö, H.B, İ.C.D, İ.G, Ö.Y, M.Ç, M.A. ile aracılar G.Ö, T.E, M.V. ve S.A. geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.

Operasyon kapsamında 50'si "şüpheli", 15'i "tanık" sıfatıyla 65 kişinin ifadesine başvurulduğu öğrenildi.

Usulsüz işlem gördüğü belirlenen araçlar, tekrar muayeneye sevk edilirken, bu araçların standart kontrollerden geçemediği kayıt altına alındı.

Öte yandan, şüphelilerin banka hesaplarında konuya ilişkin yıllık yaklaşık 3 milyon liralık hareket olduğu, kesin meblağın hazırlanacak MASAK raporuyla tespit edileceği belirtildi.