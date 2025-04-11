Zonguldak'ın Yüksek Kesimlerinde Yoğun Kar Yağışı

Zonguldak'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

ZONGULDAK - Zonguldak'ta yüksek kesimlerde kar etkisini gösterdi. 900 rakımlı Gümeli beldesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı 900 rakımlı Gümeli Beldesi, 11 Nisan sabahına yoğun kar yağışıyla uyandı. Yer yer 30 santimetreyi bulan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde hayatı etkilerken, bölgedeki fındık üreticilerini ise büyük bir endişe sardı.

Yörede yıl boyunca geçimini fındık üretiminden sağlayan çiftçiler, havaların ani şekilde eksilere düşmesiyle birlikte don riskiyle karşı karşıya kaldı. Üreticilerden Ali Demirci, "Bugün 11 Nisan. Fındık dallarında kar oluştu. Kar yağdı. Fındık dallarımız karla kaplandı. Yapacak bir şey yok. Allah'tan gelen bir şey" diye konuştu.