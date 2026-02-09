Zonguldak İl Sağlık Müdürü Gün, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Zonguldak İl Sağlık Müdürü Mustafa Özkan Gün, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Gün, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

" Gazze : Açlık" kategorisinde Ali Mahmoud İssa'nın "Gazze Şeridi'nde gıda krizi giderek derinleşiyor" fotoğrafını seçen Gün, "Portre"de Mehmet Futsi'nin "Gizli yüz" karesinden yana seçim yaptı.

Gün, "Haber" kategorisinde Mostafa Alkharouf'un "İsrail'e dur de!", "Spor"da Costas Baltas'ın "Zaferin ardından" fotoğrafını tercih etti.

"Doğal Yaşam ve Çevre"de Şebnem Coşkun'un "Kar keyfi" karesini oylayan Gün, "Günlük Hayat" kategorisinde Gerald Anderson'un "Her şeye rağmen" fotoğrafına oy verdi.

AA'nın "Yılın Kareleri" oylaması

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.