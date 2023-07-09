Zonguldak-Ankara Kara Yolunda Çökmeler Meydana Geldi

Zonguldak'ta yaşanan sel nedeniyle Zonguldak-Ankara kara yolunda çökmeler meydana geldi. Güzergahta Zonguldak yönüne ulaşım, Ankara istikametinden sağlanıyor. Yolun geldiği hal, sel şiddetini de gözler önüne serdi. Zonguldak Çaycuma Havalimanı'na inecek yolcu uçakları, yoğun yağış sebebiyle Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Saat 15.15'te Zonguldak-Düsseldorf seferini yapacak olan uçak da rötar yaptı. Uçuşun yarına ertelendiği bildirildi.