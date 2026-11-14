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Zonguldak'a 7. seferle gelen Turistik Karaelmas Ekspresi 120 turisti kente taşıdı

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Zonguldak'a 7. seferle gelen Turistik Karaelmas Ekspresi 120 turisti kente taşıdı
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Ankara'dan yola çıkan Turistik Karaelmas Ekspresi 7. seferini gerçekleştirerek Zonguldak'a geldi. Trenden inen 120 yerli ve yabancı turist, garda Madenci Korosu'nun konseriyle karşılandı; turistler daha sonra müzeler ve Cehennemağzı Mağaraları'nı gezmek üzere gardan ayrıldı.

Ankara'dan yola çıkan Turistik Karaelmas Ekspresi, 7. kez Zonguldak'a geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları koordinasyonunda Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA), Zonguldak İl Özel İdaresi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) işbirliğiyle düzenlenen Turistik Karaelmas Ekspresi, 7. seferini gerçekleştirdi.

Trenle kente gelen yerli ve yabancı 120 turisti Zonguldak Tren Garı'nda Madenci Korosu karşıladı. Turistler, kısa bir konser veren koronun şarkılarına eşlik ederek dans etti.

Ziyaretçiler, daha sonra Zonguldak Maden Müzesi, Fener semti, kent merkezindeki sahil, Cehennemağzı Mağaraları ve Karadeniz Ereğli Oyuncak Müzesi'ni gezmek üzere gardan ayrıldı.

BAKKA Yenilik ve Rekabetçilik Birimi Başkanı Alper Erenler, gazetecilere, bölgenin doğal güzelliklerini, turizm değerlerini ve endüstriyel mirasını tanıtmak adına bu seferlerin önemli olduğunu söyledi.

BAKKA Sürdürülebilir Kalkınma Birimi Başkanı Ümran Öztürk Can da bugünkü seferde Devrek Güneşi Kooperatifinin kentin yöresel ürünlerini turistlere tanıtma imkanı bulduğunu anlatarak, "Son seferler ilk seferlere göre daha dolu oluyor. Önceki yılda da son seferlerimiz hep tam dolulukla gerçekleşmişti. Genel olarak yüzde 80 üzerinde doluluğumuz oldu geçen yıl ve bu yıl." diye konuştu.

Kaynak: AA
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