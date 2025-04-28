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Zirai Don Felaketi Çiftçiyi Zora Soktu, EMEP'ten Destek Çağrısı

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EMEP Genel Başkan Yardımcısı Sevda Karaca, Malatya'daki zirai don felaketinin ardından çiftçilerle bir araya gelerek, devletin çiftçiye gerçek zarar tespiti yapması gerektiğini vurguladı. Don olayının tarımda yarattığı etkilere dikkat çeken Karaca, zararların devlet tarafından karşılanmasını talep etti.

(ANKARA) - Emek Partisi (EMEP) Genel Başkan Yardımcısı ve Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Malatya'da don felaketinin ardından Akçadağ'ın Dedeköy, Yaylımlı, Durulova ve Ören Mahallelerindeki çiftçilerle bir araya geldi. Karaca "Üst üste yaşanan felaketler, bir öncekinin acısını unutturacak boyuta ulaştı. Don felaketini konuşurken İstanbul depremi oldu ve gündem değişti. Bu sistemde her büyük acı, daha büyük bir felaketle unutturuluyor" dedi.

Nisan ayında Türkiye genelinde mevsim normallerinin altına düşen sıcaklıklar, 36 ilde tarım alanlarını vurdu. Gece saatlerinde sıfırın altına inen hava sıcaklıkları nedeniyle çok sayıda bölgede zirai don meydana geldi. Tarım alanlarında yaşanan zirai don sebebiyle çiftçiler hükümetten destek çağrısı yaptı. Emek Partisi (EMEP) Genel Başkan Yardımcısı ve Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Malatya'da zirai don felaketinin yaşandığı mahalleri ziyaret etti.

Ziyarette açıklamalarda bulunan Karaca şunları kaydetti:

"TARSİM denen sistem, zarar tespiti yapmaya geliyor; kayısıyı bilmeyen eksper, fındığı tanımayan memur gönderiliyor. Zararın yarısını bile yazmıyorlar. Çünkü zarar tam yazılırsa, ödemeleri artacak. O yüzden köylünün emeğini kağıtta silip süpürüyorlar. 'ÇKS kaydın yok' diye kapı gösteriyorlar. ÇKS olsa bile bu sefer de zarar tespitinde oyalamaya başlıyorlar. 'Zarar tam ortaya çıksın' diye aylarca bekletiyorlar. Bu sırada da 'çiftçiye müjde' diye zaten alacağı üç kuruşluk mazot-gübre desteğini erkene çekip hava atıyorlar. Bu mudur destek? Bu mudur çiftçinin yanında durmak?

"Çiftçiye gerçek zarar tespiti yapılmalı; sigortası olsun olmasın, zararının tamamı devlet tarafından karşılanmalı"

Bu yılki mahsul gitti. Üstelik sadece bu yıl da değil; don gören ağaçlar yıllarca toparlanamayacak. Üç yıl, dört yıl ürün yok. Ama köylü o bahçeye yine bakacak. Budamasını, ilacını, bakımını yine yapacak. Yani para harcamaya devam edecek. Ancak gelir sıfır. Bu yüzden çiftçiye gerçek zarar tespiti yapılmalı; sigortası olsun olmasın, zararının tamamı devlet tarafından karşılanmalı; çiftçinin bu yıl ve gelecek yılki borçları silinmeli; zirai don olan bölgeler afet bölgesi ilan edilmelidir. Ankara'da memleketin dört bir yanında üretici köylülerle bir buluşma yaptık. Her çeşit ürünün bu kadar zenginlikle yetiştiği bir memlekette sadece tarım politikaları açısından değil bölüşüm politikaları açısından da çok ciddi bir çelişki var. Bu memlekette tarım politikalarının böyle korkunç bir duruma getirilmesinin sorumlularıyla hesaplaşabilir, tarım politikalarını bu noktaya getirenlerin yarattığı sorunlarla baş edebilir."

Kaynak: ANKA / Güncel
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