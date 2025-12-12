Haberler

Temizlik yaparken ağacın dibinde içi dolar dolu paket buldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir zincir markette temizlik görevlisi İbrahim Ada, ağacın dibinde bulduğu kargo poşetini geri dönüşüme atacakken ağırlığından şüphelenip açtı. İçerisinde 60 bin dolar (Yaklaşık 2.5 milyon TL) olduğunu gören Ada, içi para dolu poşeti polislere teslim etti. Ada, "O anda aklımdan asla kötü bir niyet geçmedi. Hiç düşünmeden teslim ettim" dedi.

  • Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir market çalışanı, temizlik sırasında ağacın dibinde bulduğu poşette 60 bin dolar para tespit etti.
  • Bulunan para, Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü Merkez Amirliği'ne teslim edildi ve sahibine iade edildi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesine bağlı Bayramoğlu Mahallesi Plaj Caddesi'nde bir zincir markette görevli olan İbrahim Ada, örnek bir davranışa imza attı.

Temizlik yaparken ağacın dibinde içi dolar dolu poşet buldu

ÇÖPE ATACAKKEN İÇİNİN PARA DOLU OLDUĞUNU FARK ETTİ

Markette temizlik görevlisi olarak çalışan İbrahim Ada, temizlik yaptığı sırada market önündeki ağacın dibine bırakılmış bir kargo poşetini fark etti. Poşeti çöpe atmak üzere eline alan Ada, içinde para olduğunu görünce durumu çalıştığı marketin yetkililerine bildirdi. İçi para dolu poşet, Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü Merkez Amirliği'ne teslim edildi.

Temizlik yaparken ağacın dibinde içi dolar dolu poşet buldu

"AKLIMDAN ASLA KÖTÜ NİYET GEÇMEDİ"

Yaşadıklarını anlatan İbrahim Ada, "Sabah işe gelip temizlik yapıyordum. Poşeti geri dönüşüme atmak için aldım ama ağırlığını fark ettim. Açıp baktığımda para olduğunu gördüm. Hemen müdürüme gösterdim. Birlikte kontrol edip, vakit kaybetmeden polise teslim ettik. Sonrasında sahibinin bulunduğunu öğrendik. Parayı karakolda saydılar, 60 bin dolar çıktı. O anda aklımdan asla kötü bir niyet geçmedi. Hiç düşünmeden teslim ettim. Paranın sahibi geldi, teşekkür etti" diye konuştu.

Temizlik yaparken ağacın dibinde içi dolar dolu poşet buldu

TEMİZLİK GÖREVLİSİNE HEDİYE

Zincir marketin temizlik işlerinden sorumlu yüklenici firmanın temsilcisi Yakup Berk, "İbrahim Bey, temizlik yaparken poşeti fark ediyor ve içinde yüklü miktarda para olduğunu görünce hemen yönetimi bilgilendiriyor. Ardından emniyet ekipleri çağrılarak tutanakla teslim ediliyor. Sayım sonucunda 60 bin dolar olduğu tespit edildi. Bu hassasiyetinden dolayı İbrahim Bey'e teşekkür ediyoruz. Yönetim Kurulu Başkanımız Veysel Cingöz de ayrıca teşekkürlerini iletmiştir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber Yorumları2y5bybvm56:

gerçek akp Li vatandaş tebrik ediyorum seni

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıugureroglu6060:

beynini sileyim diyeceğim de diyemiyorum

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımuratemre yılmaz:

Bi bana denk gelmiyor..Kendi adıma söylüyorum,bir insan bu kadar şanssız mı olur para konusunda yaa..

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Atılan manşetler bomba! Fenerbahçe'nin 4-0'lık zaferi Norveç'i salladı

Fenerbahçe'nin 4-0'lık zaferi Norveç'i salladı
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
SDG'ye operasyon iddiasına Milli Savunma Bakanlığı'ndan yanıt

TSK konvoyları peş peşe Suriye'de görüntülendi, MSB'den açıklama geldi
Ünlü tasarımcıdan dikkat çeken sözler! Bu otomobili alan pişman oluyor

Bu otomobili satın alanlar kısa süre içinde pişman oluyor
Ölümden dönen Murat Cemcir'den ilk açıklama: Merhaba ikinci hayat

Ölümden dönen Murat Cemcir'den ilk açıklama
Atılan manşetler bomba! Fenerbahçe'nin 4-0'lık zaferi Norveç'i salladı

Fenerbahçe'nin 4-0'lık zaferi Norveç'i salladı
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
Mehmet Akif Ersoy'dan ilk açıklama! Çok konuşulan iddialara bakın ne cevap verdi

Mehmet Akif Ersoy'dan ilk açıklama! Vahim iddialara böyle yanıt verdi
Gidecek mi kalacak mı? Galatasaray'dan Icardi açıklaması

Galatasaray'dan Icardi açıklaması
Tepki çeken uygulama: Kız yurdunda öğrenciler gece yarısı camlara döküldü

Ailelerine giden mesaj yüzünden kız öğrenciler camlara döküldü
Katliam gibi kaza! Aracıyla çarptığı 3 yaşlı feci şekilde can verdi

Katliam gibi kaza! Aracıyla çarptığı 3 yaşlı feci şekilde can verdi
'Leş kokusu' gelen dönercide mide bulandıran görüntüler

"Leş kokusu" gelen dönercide mide bulandıran görüntüler
Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu

Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu
Ersoy'un 'Çok net bir siyasi operasyon' ifadesi AK Partili ismi küplere bindirdi

Hakimlik ifadesinde sarf ettiği cümle AK Partili ismi küplere bindirdi
title