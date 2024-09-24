Zimbabve Büyükelçisi Tarsus TSO'yu Ziyaret Etti
Zimbabve'nin Ankara Büyükelçisi Alfred Mutiwazuka, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. TSO Başkanı Ruhi Koçak, bölge ekonomisi ve yeni organize sanayi bölgesi hakkında bilgi vererek Afrikalı iş insanlarını kentteki fırsatlara davet etti.
Zimbabve'nin Ankara Büyükelçisi Alfred Mutiwazuka, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odasını (Tarsus TSO) ziyaret etti.
Odadan yapılan açıklamaya göre TSO Başkanı Ruhi Koçak, makamında ağırladığı Mutiwazuka'ya bölge ekonomisi hakkında bilgi verdi.
Yeni organize sanayi bölgesi ile yatırımcılara sunulan imkanları anlatan Koçak, Afrikalı iş insanlarını kente davet etti.
Mutiwazuka da bölgenin dinamik yapısından etkilendiklerini belirterek, Türkiye ve Güney Afrika arasındaki ilişkilerin arzulanan seviyeye ulaşmasını beklediklerini kaydetti.