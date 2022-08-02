ZİHİNSEL ENGELİ ÖĞRENCİLER, ÇEŞİTLİ SANAT KURSLARI İLE KENDİNİ GELİŞTİRİYOR

NEVŞEHİR'de zihinsel engelli 16 öğrenci, İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki halk eğitim merkezinde çeşitli sanat kursları ile kendini geliştiriyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki Şehit Jandarma Onbaşı Muhammed Can Biçici Halk Eğitim Merkezi'nde, zihinsel engelli 16 öğrencinin kendisini geliştirmesi için seramik, yaşam becerisi, görsel sanatlar ve müzik ritmi kursu eğitimleri başladı. Öğretmenler tarafından verilen eğitimler ile öğrenciler kendilerini geliştiriyor. Yapılan çalışmaya değinen İl Milli Eğitim Müdürü Memet Polat, 'Öğrenim çağının dışına çıkan özel öğretim öğrencilerimizin eğitimi ciddi bir sorundu. Buna Milli Eğitim Bakanlığı bir çözüm getirdi. Halk eğitim merkezi yönetmeliğinde bir değişiklik yaparak ve taşıma yönetmeliğini değiştirerek yıl boyunca bu öğrencilerimizin eğitim göreceği yerlere taşınması sağlandı. Biz de Bakanlığımızın bu projesi kapsamında çeşitli kurslarımızı halk eğitim merkezinde açtık. Burada seramik ve çömlek atölyesi, görsel sanatlar atölyesi, ebru atölyesi, yaşam becerileri atölyesi ve drama atölyesi gibi atölyelerimiz olacak. Çocuklar burada hem eğlenecek hem zaman geçirecek hem de aileleriyle birlikte olacaklar. Bazı öğrencilerimiz bu sürecin sonunda belki meslek sahibi olacak" dedi.