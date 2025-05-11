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Zeynep Ela Öztürk, Karate Turnuvasında Bölge Birincisi Oldu

Zeynep Ela Öztürk, Karate Turnuvasında Bölge Birincisi Oldu
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Şanlıurfalı karateci Zeynep Ela Öztürk, Hatay'da düzenlenen İller Arası Karate Turnuvası'nda 30 kiloda bölge birincisi olarak önemli bir başarıya imza attı. Antrenörü Neşat Aydın, Zeynep'in hedeflerinin Türkiye derecesi kazanmak olduğunu belirtti.

Şanlıurfalı karateci Zeynep Ela Öztürk, Hatay'da düzenlenen "Antakya Belediyesi İller Arası Karate Turnuvası"nda 30 kiloda bölge birincisi oldu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 10-11 Mayıs'ta Altınçay Mahallesindeki Gençlik Merkezi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvaya çeşitli illerden sporcular katıldı.

Viranşehir Mustafa Kemal İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Zeynep Ela Öztürk, rakiplerini yenerek 30 kiloda bölge birincisi oldu.

Antrenör Neşat Aydın, sporcusu Öztürk'ün daha önce de birçok turnuvada başarılı sonuçlar elde ettiğini belirterek, amaçlarının Türkiye derecesi kazanmak olduğunu söyledi.

Kaynak: AA / Reşit Dağ - Güncel
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