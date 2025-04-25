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Zeliha Güven, Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonu Oldu

Zeliha Güven, Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonu Oldu
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Muş'ta öğretmenlerinin desteğiyle bilek güreşine başlayan 16 yaşındaki Zeliha Güven, Manisa'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda sol kolda birinci ve sağ kolda ikinci olarak büyük bir başarı elde etti. Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan Güven, çalışmalarına devam ediyor.

Muş'ta öğretmenlerinin yönlendirmesiyle bilek güreşine başlayan Zeliha Güven, Manisa'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda birinci olmanın gururunu yaşıyor.

Tandoğan köyünde yaşayan ve bilek güreşine meraklı olan 16 yaşındaki Güven'in yeteneği, 2 yıl önce eğitim gördüğü Fatma Aliye Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğretmenleri tarafından keşfedildi.

Köyde yaptığı antrenmanlarla kendini geliştiren Zeliha, 19 Nisan'da Türkiye Bilek Güreşi Federasyonu tarafından Manisa'da düzenlenen Okullararası Bilek Güreşi Müsabakasında 55 kiloda sol kolda Türkiye birincisi, sağda kolda da Türkiye ikincisi oldu.

Okulda arkadaşları ve öğretmenleri tarafından sevinçle karşılanan Güven, Avrupa Şampiyonası'na katılmak için hazırlıklarını sürdürüyor.

Güven, gazetecilere, birinci olduğu için mutlu olduğunu, çok çalışarak yeni dereceler elde etmeyi hedeflediğini söyledi.

Başarısında öğretmenlerinin de payı olduğunu belirten Güven, "Okuldan geldikten sonra evin bahçesinde yarışmalara hazırlanıyordum. Evde günde 600 şınav çekiyordum. 10 kiloluk halterle çalışıyorum. Direnç lastiğiyle bilek bükme ve masa antrenmanı yapıyorum. Bir yandan okula gidiyorum bir yandan da anneme ev işlerinde yardım ediyorum. Geç saatlere kadar antrenman yapıyorum." dedi.

Okul Müdürü Menduh Astan ise hiçbir başarının tesadüf olmadığını ifade etti.

Güven'in başarısında gayretinin etkili olduğunu dile getiren Astan, şunları kaydetti:

"Öğrencimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Onun başarısı hem ilimiz adına hem kendisi adına gurur verici. Bu başarı bizleri gururlandırdı. Okul olarak bundan sonraki süreçte il ve Türkiye düzeyinde yapılan yarışmalara daha iyi hazırlayacağız. Daha güzel başarılara imza atmak için gayret sarf edeceğiz."

Beden Eğitimi Öğretmeni Burhan Aslan da "Öğrencimiz büyük bir başarı gösterdi. Zor şartlarda çalıştı. İnşallah önümüzdeki yıllarda onu milli takıma kazandırırız. Hedefimiz Avrupa şampiyonu olmak." diye konuştu.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel
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