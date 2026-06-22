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Zelenskiy: Ukrayna, Almanya'dan 600 Adet Hava Savunma Füzesi Satın Aldı

Zelenskiy: Ukrayna, Almanya'dan 600 Adet Hava Savunma Füzesi Satın Aldı
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Almanya ile 600 adet hava savunma füzesi alımı için sözleşme imzaladıklarını ve teslimatın uzun sürebileceğini açıkladı. Ayrıca ABD'den üretim lisansı devri konusunda olumlu sinyal aldığını belirtti.

KİEV, 22 Haziran (Xinhua) -- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, pazar günü geç saatlerde yayımlanan bir röportajda, 600 adet hava savunma füzesi alımı için Almanya ile sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

TSN.ua'nın aktardığına göre Zelenskiy, "Bu iyi bir sözleşme" dedi ve teslimat sürecinin oldukça uzun sürebileceğini ekledi.

Zelenskiy, Almanya'nın ABD'den üretim lisansı almasını takiben bir süre önce Patriot füzelerinin üretimine başladığını da sözlerine ekledi.

Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile yakın zamanda yaptığı görüşmede, Ukrayna'ya üretim lisansının devredilmesi konusunda olumlu bir sinyal aldığını belirtti.

Kaynak: Xinhua
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