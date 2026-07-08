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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee ile İlk Görüşmesini Ankara'da Yaptı

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, NATO Zirvesi kapsamında Ankara'da Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung ile bir araya geldi. Görüşmede iş birliği ve 100 milyon dolarlık destek paketi ele alındı.

(ANKARA) - Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, NATO Zirvesi kapsamında Ankara'da Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung ile bir araya geldiğini açıkladı. Zelenski, görüşmede iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi ve Güney Kore'nin Ukrayna'ya yönelik yeni destek paketi üzerinde durduklarını bildirdi.

Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kore Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Lee Jae Myung ile bir araya geldim. İlk görüşmemizi gerçekleştirmiş olmaktan memnuniyet duyuyorum. Güney Kore ile verimli ilişkiler geliştirmek istiyoruz ve bugün her iki ülke için gerekli olan konuları ele aldık. Ülkemiz için kapsamlı bir destek paketi kapsamında 100 milyon dolar tahsis edilmesine yönelik son karardan dolayı minnettarım. Ekibime bugün görüştüğümüz tüm konular üzerinde çalışmaları talimatını verdim. Teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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