Zara Kızılırmak Yöresi Dernekler Federasyonu'ndan Sosyal Market'e Destek
Zara Kızılırmak Yöresi Dernekler Federasyonu, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Zara Belediyesi Sosyal Market'e kadın giyimi, spor ayakkabısı ve okul çantası gönderdi. Federasyon Başkanı Mehmet Bağca, sosyal yardımlara devam edeceklerini açıkladı.
Merkezi İstanbul'da bulunan Zara Kızılırmak Yöresi Dernekler Federasyonu, Zara Belediyesi Sosyal Market'e giysi desteğinde bulundu.
İhtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere kadın giyimi, spor ayakkabısı ve okul çantasından oluşan koliler, Federasyon Başkanı Mehmet Bağca tarafından Zara Belediyesi Sosyal İşler Müdürü Mehmet Kurt'a teslim edildi.
Bağca, AA muhabirine, "İstanbul'da federasyon delegelerimizin katkılarıyla oluşturduğumuz kolilerimizi Zara ilçemize getirerek yetkililere teslim ettik. Suriye, İdlib ve Gazze başta olmak üzere yurt dışı desteklerimizin yanı sıra Zara ilçemizde de benzer faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz." dedi.
Kaynak: AA / İbrahim Özel - Güncel