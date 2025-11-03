Haberler

Zara'da Öğrenciler İçin Kış Bahçesi Açıldı

Zara'da Öğrenciler İçin Kış Bahçesi Açıldı
Güncelleme:
Sivas'ın Zara ilçesinde üniversite öğrencileri için inşa edilen kış bahçesi, düzenlenen törenle hizmete girdi. Gençlik ve Spor İl Müdürü, hayırsever Mehmet Bağca'ya teşekkür etti.

Sivas'ın Zara ilçesinde üniversite öğrencileri için inşa edilen kış bahçesi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Zara Kredi ve Yurtlar Kurumu Kampüsü'nde 106 metrekarelik mevcut kameriye, Zara Kızılırmak Yöresi Dernekler Federasyonu tarafından restore edilerek kış bahçesine dönüştürüldü.

Yaklaşık bir aylık çalışma sonunda yurt müdürlüğüne kazandırılan tesisin açılış töreninde konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem, kış bahçesini öğrencilere kazandıran Mehmet Bağca'ya teşekkür etti.

Kentte 8 ilçede Kredi ve Yurtlar Kurumu yurdu bulunduğunu belirten Ertem, Zara ilçesinin de bu ilçelerden birisi olduğunu ifade ederek, "Yurt kapasitemiz 429, kalan öğrenci sayımız ise 355'tir. Bütün ihalelerimizi yaptık, artık ilçelerimize yavaş yavaş hizmet götürmeye başlayacağız. Federasyon Başkanımız Mehmet Bağca bey bir hayır işinde bulundu. Bu hayrın diğer ilçelere ve başka iş insanlarına da sıçramasını diliyorum." diye konuştu.

Zara Kaymakamı Mehmet Ali Atak, Kızılırmak Yöresi Dernekler Federasyonu Başkanı Bağca'ya plaket verdi.

Zara Müftüsü Yunus Güleç'in gerçekleştirdiği duanın ardından ilçe protokolünün kurdele kesmesiyle kış bahçesi hizmete açıldı.

Tören sonrası kış bahçesinde köy odası sohbetleri etkinliği ve Has Zara Gecesi programı düzenlendi, öğrencilere ikramlarda bulunuldu.

Açılış törenine, Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, ilçe protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Özel - Güncel
