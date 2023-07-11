Zara'da dronlu trafik kontrolü yapıldı

Sivas'ın Zara ilçesinde trafik ekiplerince dronlu trafik denetimi gerçekleştirildi.

Zara Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri tarafından kazaların yoğun olarak yaşandığı Zara, Divriği ve Ekinli köyü kavşaklarında dronlu emniyet kemeri ve cep telefonu denetimleri yapıldı.

Denetimlerin periyodik olarak devam edeceği bildirildi.