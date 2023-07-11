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Zara'da dronlu trafik kontrolü yapıldı

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Sivas'ın Zara ilçesinde trafik ekiplerince dronlu trafik denetimi gerçekleştirildi.

Sivas'ın Zara ilçesinde trafik ekiplerince dronlu trafik denetimi gerçekleştirildi.

Zara Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri tarafından kazaların yoğun olarak yaşandığı Zara, Divriği ve Ekinli köyü kavşaklarında dronlu emniyet kemeri ve cep telefonu denetimleri yapıldı.

Denetimlerin periyodik olarak devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA / İbrahim Özel - Güncel

Divriği Sivas Güncel Haberler

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