Özdağ Kayseri'de esnaf, sanayi ve şehitlik ziyareti yaptı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kayseri'de çeşitli ziyaretler yaptı.

Kentteki programları kapsamında Kayseri Sanayi Odası'nı (KAYSO) ziyaret eden Özdağ, Meclis Başkan Yardımcısı Mustafa Ateş'le görüştü.

Özdağ, daha sonra Kayseri Ticaret Odası'na geçerek burada yönetim kurulu üyeleriyle sohbet edip çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ardından Kayseri Kartal Şehitliği'ne geçen Özdağ ve beraberindekiler, şehit kabirlerinde dua etti.

Daha sonra Mimar Sinan Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret eden Özdağ, Talas ilçesi Atatürk Bulvarı'nda da esnaf ziyareti yapıp gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.