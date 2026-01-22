Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Amasya'da yapılacak konutların kurası çekildi

Amasya'da Yüzyılın Konut Projesi kapsamında inşa edilecek 2 bin 601 konutun hak sahipleri kura çekimiyle belirlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp, Amasya Saraydüzü Kışla Binası'nda noter huzurunda düzenlenen kura çekim töreninde yaptığı konuşmada, Yüzyılın Konut Projesi ile 81 ilin tamamında inşa edilecek 500 bin sosyal konut kapsamında hak sahiplerini belirlediklerini söyledi.

Amasya'da da 2 bin 601 konutun kura çekimini yaptıklarını belirten Demiralp, hak sahibi olacakların yeni evlerinde aileleriyle huzurla ve mutlulukla oturmalarını diledi.

AK Parti iktidarları olarak 24 yıldır eser ve hizmet siyasetlerinin merkezine her zaman insanları aldıklarını vurgulayan Demiralp, yıllardır millet bahçeleri, kentsel dönüşüm, atık su arıtma tesisleri, çevre yatırımları ve sosyal konut gibi eserleri Amasya'ya kazandırdıklarını anlattı.

Barınmanın insanların en temel ihtiyaçlarından biri olduğuna dikkati çeken Demiralp, "Ailesiyle güvenli bir çatı altında yaşamak her vatandaşımızın en doğal hakkıdır. Bu anlayışla TOKİ Başkanlığımız eliyle bugüne kadar sosyal donatılarla beraber 1 milyon 753 bin sosyal konut ürettik, 5 milyondan fazla dar gelirli vatandaşımızı yeni yuvalarına kavuşturduk. Hamdolsun, her yuvamızla hem ailelerimizin hayallerini gerçekleştirdik hem de evlatlarımızın geleceğini teminat altına aldık." dedi.

"455 bin konutu rekor hızla inşa ettik"

Demiralp, 6 Şubat 2023'te asrın felaketinin hemen ardından tüm bakanlıkların, devletin tüm yetkililerinin hızlı şekilde yaraları sarmak için harekete geçtiğini dile getirerek, "Deprem bölgesinde çok büyük seferberlik ilan ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'un öncülüğünde tam 455 bin konutu rekor hızla inşa ettik. Rekor diyorum çünkü dünyada eşi benzeri görülmemiş bir yöntemle, kararlılıkla çalıştık. Günde tamı tamına 550 konut, saatte 23 konutu TOKİ'miz üretti. Bu, çok büyük bir rakam." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle geçen yıl 27 Aralık'ta Hatay'da gerçekleşen törende 455 bin konutun tamamını depremzedelere teslim ettiklerini hatırlatan Demiralp, şöyle konuştu:

"11 ilde bu kadar konutu eş zamanlı yapmak, bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki alanı yeniden inşa etmek gibi her insanın harcı değildir. Alnımızın akıyla verdiğimiz sözü yerine getirdik. Her bir depremzede kardeşimizi yıl bitmeden yeni yuvalarına kavuşturduk. Bu kararlılığın devamı olarak 81 ilimizde inşa edeceğimiz 500 bin sosyal konut kura törenimizi gerçekleştiriyoruz. Elbette ki bu proje, dar gelirli vatandaşlarımızın uygun koşullarda ev sahibi olmalarını sağlayacak muazzam bir adımdır. Bu kapsamda Amasya'mızda projemize 22 bin 80 başvuru oldu. Bugün inşa edeceğimiz 2 bin 601 konutumuzun kurasını çekiyoruz, hak sahiplerini belirliyoruz. 'Ev sahibi Türkiye' hedefimiz doğrultusunda hiç kimseyi geride bırakmıyoruz."

Amasya Valisi Önder Bakan'ın da konuşma yaptığı programda, noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirilerek hak sahipleri belirlendi.

Ev sahibi olmak için kura çekilişini heyecanla bekleyen vatandaşlar da projenin hayata geçirilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Programa, AK Parti İl Başkanı Galip Uzun, belediye başkanları, kurum amirleri ile vatandaşlar katıldı.