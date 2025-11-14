Haberler

Yüzyılın Konut Projesi ile 9 Milyon Kişiye Gelir Kaynağı Sağlanacak

Yüzyılın Konut Projesi ile 9 Milyon Kişiye Gelir Kaynağı Sağlanacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DOĞU Akdeniz Müteahhitler Birliği Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında 38 milyon metrekarelik alanda 500 bin sosyal konut inşa edileceğini ve bu projenin 2 yıl içinde 9 milyon kişiye gelir sağlayacağını açıkladı. Projenin inşaat sektörüne canlılık getireceği ve ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayacağı vurgulandı.

DOĞU Akdeniz Müteahhitler Birliği Genel Başkanı (DAİMFED) Mustafa Karslıoğlu, 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında 38 milyon metrekarelik alanda yapılacak projede 2 yılda 9 milyon kişiye gelir kaynağı sağlanacağını belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından, dar gelirli vatandaşların uygun koşullarda ev sahibi olabilmeleri amacıyla 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında başvurular başladı. Yüzyılın Konut Projesi olarak adlandırılan projenin ülke ekonomisine ve konutun kapsadığı projelerin çevresine büyük etkiler sağlayacağını aktaran DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, Demirören Haber Ajansı'na konuştu. Karslıoğlu, projenin inşaat sektöründe hareketlilik yaratmasını ve şehirlerde istihdamı artırmasını beklediklerini belirtti.

'SEKTÖRÜN CAN SİMİDİ OLACAK'

Karslıoğlu, Yüzyılın Konut Projesi olarak adlandırılan projenin 2 yıl içinde 9 milyon kişiye gelir sağlayacağını belirtti. Karslıoğlu, "Bu proje sektörümüze can simidi olacak. 38 milyon metrekarelik inşaatlarımız, sektörlerimizin arkasındaki lokomotif olan 200 kalem sektörü canlandıracak. Her vilayetteki organize sanayi bölgelerinde diğer müteşebbisler, imalatçılar ve paydaşlarımız çalışacak. Yeni iş kolları açılacak ve bu sektörün lokomotifi olan inşaat sektörü yeniden ayağa kalkacak. İstihdam konusunda paydaşlarla birlikte 9 milyon kişi demek, ülkemizin yaklaşık yüzde 10'unun bu projede görev alacağı anlamına geliyor. Bu proje, ülke ekonomimize ve vatandaşlarımıza çok büyük katkılar sağlayacak" diye konuştu.

'DURAĞAN İNŞAAT SEKTÖRÜ CANLANACAK'

Karslıoğlu, bilim ve fenden faydalanarak projelerin depreme dayanıklı bir proje olacağını aktardı. Karslıoğlu, "Durağan seviyede olan inşaat sektörü hareketlendi. Önümüzdeki süreçte ihaleler yapılacak ve müteahhit firmalarımız çalışmalarına devam edecek. Bilim ve fen kurallarıyla yürütülen TOKİ tecrübesi, tünel kalıp projesiyle birleşecek. Depreme dayanıklı, güvenilir sosyal konutlar; peyzajları, oyun parkları, alanların genişliği, ulaşımı, okulları, camisi, dükkanları ve esnafıyla birlikte ticaret alanlarıyla ülkemizde ekonomik bir çığır açacaktır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kumpir ve midye faciasında tablo ağırlaşıyor! Anne de hayatını kaybetti

Kumpir ve midye faciası! 2 çocuğun ardından anne de hayatını kaybetti
20 şehidimiz için Mürted Komutanlığı'nda tören düzenlendi

Şehitlerimize son veda
Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye harekete geçti! Nota verildi

Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye'den jet hamle
Tehlikeyi sezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK toplantısında partilileri uyardı

Tehlikeyi sezip partilileri uyardı: Aman diyorum, buna fırsat vermeyin
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 çocuğun ölümüne neden olan iş yeri süresiz mühürlendi

2 çocuğu hayattan koparan işletme için gereken yapıldı
2026 ÖSYM sınav takvimi belli oldu

ÖSYM duyurdu, milyonlarca kişinin beklediği sınav tarihleri belli oldu
Investco Holding'in 20 grup şirketine kayyum atandı

Dev holdingin 20 grup şirketine kayyum atandı
Hepsi bomba! Rafa Silva'nın sözleşmesindeki sıra dışı maddelere bakın

Hepsi bomba! Sözleşmesindeki sıra dışı maddeleri görmeniz lazım
2 çocuğun ölümüne neden olan iş yeri süresiz mühürlendi

2 çocuğu hayattan koparan işletme için gereken yapıldı
Kar geliyor! Hava bir anda değişecek

Kar geliyor! Hava bir anda değişecek
Pusuya yattı bekliyor! Mourinho Süper Lig devinin yıldızını alacak

Pusuya yattı bekliyor! Süper Lig devinin yıldızını alacak
Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili Adli Tıp'tan yeni rapor! 134 kişinin DNA'sı incelendi

Rojin'in ölümüne ışık tutması beklenen DNA raporu açıklandı
Şehit babası MHP'li başkana sarılıp 'Beni Devlet Bahçeli'ye götürün' dedi

Şehidin babası önce sarıldı, sonra "Beni Bahçeli'ye götürün" dedi
2 çocuğun üzerinden 53 kesici alet çıktı

Bunların hepsi 2 çocuğun üzerinden çıktı
Balıkesir'de 17 bin deprem sonrası siyasette Zağanos Paşa polemiği

Balıkesir'de 17 bin deprem sonrası siyasette "Meydan" polemiği
Doğduğu topraklarda 35 yıldır kimliksiz ve vatansız yaşıyor

Diploması bile var ama en önemli şeyi eksik
Otomobil tıra çarpıp şarampole yuvarlandı! 6 ve 8 yaşındaki iki kardeş hayatını kaybetti

Bu araçtan 6 ve 8 yaşındaki iki kardeşin cansız bedenleri çıkarıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.