Yusufeli Geleneksel Derekapı Boğa Güreşleri Büyük İlgi Gördü

Artvin'in Yusufeli ilçesinde 2 asırlık geçmişe dayanan boğa güreşleri kültürünü yaşatmak için düzenlenen Yusufeli Geleneksel Derekapı Boğa Güreşleri sona erdi.

Yusufeli Belediyesi ve Yusufeli Boğacılar Derneği organizesinde Orman Parkı Meydanı'ndaki arenada düzenlenen ve 3 gün boyunca devam eden güreşlerde Artvin, Erzurum ve Rize'den 204 boğa mücadele etti.

Binlerce kişinin izlediği güreşlerde boğalar ağırlıklarına göre "deste", "ayak", "küçük orta", "orta", "büyük orta", "baş altı", "baş" ve "süper baş" kategorilerinde arenaya çıkarak güreşti.

Dereceye giren boğa sahiplerine 800 bin lira para ödülü dağıtılırken, güreşlerin en prestijlisi baş kategoride şampiyon olan boğa sahibi ise 110 bin lira ile ödüllendirildi.

Arena dışına taşan güreş araçlar arasında devam etti

Büyük orta kategorisinde Özgür Türkeş Erdem'e ait "Kral" ile Burak Kurt'a ait "Ateş" isimli boğalar karşı karşıya geldi.

Yaklaşık yarım saat süren güreşte, boğalar arena girişindeki demir kapıyı kırıp dışarı çıktı. Arena dışında park halindeki araçların arasında 15 dakika süren güreş vatandaşlara heyecan dolu anlar yaşattı.

Güreşleri izleyen CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Artvin'in hem boğası hem de doğasıyla Türkiye'ye değer katan bir il olduğunu söyledi.

Yusufeli'nde güzel bir festival organize edildiğini aktaran Bayraktutan, "Derekapı'da gerçekten boğa severlerin keyifle izleyebileceği bir fiziki ortam oluşturulmuş. Dünyada boğa işinde marka olan bir İspanya var. Orada boğa güreşlerinde kan var, gözyaşı var ama Artvin'de, Yusufeli'nde barış var. Arenada barış var, kavga yok. Bir boğa arenada güreşi kazandığı zaman diğer boğa kaçıyor. Bir olumsuzluk olmuyor." diye konuştu.

Yusufeli Belediye Başkanı Barış Demirci ise ilçe merkezinin yeni yerleşim yerine taşınma süreci nedeniyle 2 yıldır boğa güreşlerinin yapılamadığını hatırlattı.

Yöre kültürünü yaşatmaya çalıştıklarını anlatan Demirci, "Toplamda 204 boğa arenaya çıktı. Sabah saat 04.00'lere kadar süren etkinlikten bahsediyorum. Tribünlerde 4 bin kişi var ve bir o kadar da tribünlere sığmayan, dışarıdan izleyen insanlarımız var. Yaklaşık 8-10 bin kişinin katılım sağladığı, coşkunun çok yüksek olduğu bir etkinlik içerisindeyiz." dedi.

Orta boy kategorisinde "Kibar" isimli boğası şampiyon olan Osman Demir de 10 yıldır boğa beslediğini ve farklı festivallerde boğasıyla güreşlere katıldığını söyledi.

Daha önce aynı organizasyonda boğası ile final maçını kaybettiğini dile getiren Demir, "Bu yıl pehlivanlık nasip oldu. Annem babam bana destek oldu. Boğa sevgisi dedemden bana geçti. Dedem de boğa besler güreşlere katılırdı." ifadelerini kullandı.