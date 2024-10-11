Yusufeli Barajı Enerji Üretimine Başladı

ARTVİN'de Çoruh Nehri üzerine inşa edilen, Türkiye'nin gövde yüksekliğiyle en yüksek barajı Yusufeli'de enerji üretimi sürüyor. Barajda incelemelerde bulunan Artvin Valisi Turan Ergün, "Artvin bir hidro-su, yeşillik ili. Çoruh havzası üzerindeki 7 barajın 5'i Artvin sınırları içerisinde. Sadece Yusufeli Barajı'nın Türkiye ekonomisine katkısı yıllık 6 milyar Türk lirası" dedi.

Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri'nin üzerine projelendirilip, temeli 26 Şubat 2013'te atılan, 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın 5'inci en yüksek barajı Yusufeli Barajı ile hidroelektrik santrali (HES) inşası tamamlandı. Baraj inşası sürecinde Yusufeli halkı, yeni inşa edilen yerleşim yerlerine taşındı. 22 Kasım 2022'de su tutmaya başlayan baraj, Yusufeli ilçe merkezi ile Yeniköy, Tekkale, Irmakyanı, Çeltikdüzü, Çevreli, İşhan ve Meşecik köylerini, sular altında bıraktı. Yıllık enerji üretimi 1 milyar 888 milyon kilovatsaat olacak Yusufeli Barajı'nda, enerji üretimi işlemlerine başlandı.

VALİ ERGÜN'DEN BARAJDA İNCELEME

Artvin Valisi Turan Ergün, baraj bölgesine gelerek incelemelerde bulunarak, çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı. İncelemeler sonrası konuşan Vali Ergün "İlçe ziyaretlerimiz sürüyor, bu kapsamda Yusufeli ilçemizde baraj bölgesindeyiz. Yetkili arkadaşlarımız barajın yapım sürecini bize anlatılar. Bu tür projeler artık büyük değil mega projeler olarak adlandırılmaktadır. Yusufeli Barajı 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın 5'inci en yüksek barajı unvanına sahip. Artvin bir hidro-su, yeşillik ili; Çoruh havzası üzerindeki 7 barajın 5'i Artvin sınırları içerisinde. Sadece Yusufeli Barajı'nın Türkiye ekonomisine katkısı yıllık 6 milyar Türk lirası. Burada normal üretim devam ediyor. Burada suyun yükseltilmesi veya düşürülmesi tamamen arkadaşlarımızın kontrolündedir. Mevsimsel olarak, kar yağdığında erime suyu da hesaplanıyor" dedi.